İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı gitgide azalıyor

İSKİ'nin 3 Haziran'da açıkladığı verilere göre, İstanbul'daki 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 78,86'ydı. 6 Haziran Perşembe günü itibariyle İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 78,29 olarak ölçüldü.

İstanbul'daki barajların doluluk oranı:

Ömerli Barajı: %91,5

Darlık Barajı: %76,24

Elmalı Barajı: %80,62

Terkos Barajı: %87,69

Alibey Barajı: %49,48

Büyükçekmece Barajı: %72,9

Sazlıdere Barajı: %60,37

Istrancalar Barajı: %37,6

Kazandere Barajı: %71,42