İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı gitgide azalıyor

İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı sıcak havalarla birlikte azalışa geçti. İSKİ'nin açıkladığı verilere göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı gitgide azalıyor.

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İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı gitgide azalıyor

İSKİ'nin 3 Haziran'da açıkladığı verilere göre, İstanbul'daki 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 78,86'ydı. 6 Haziran Perşembe günü itibariyle İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 78,29 olarak ölçüldü.

İstanbul'daki barajların doluluk oranı:

Ömerli Barajı: %91,5

Darlık Barajı: %76,24

Elmalı Barajı: %80,62

Terkos Barajı: %87,69

Alibey Barajı: %49,48

Büyükçekmece Barajı: %72,9

Sazlıdere Barajı: %60,37

Istrancalar Barajı: %37,6

Kazandere Barajı: %71,42

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