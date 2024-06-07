Beşiktaş'ta korkunç olay: İstediği şarkı çalınmadığı için silahla ateş açtı, 3 kişiyi yaraladı

İstanbul Beşiktaş'ta inanılmaz bir olay yaşandı. Z.B. isimli şüpheli, istediği şarkının çalınmaması üzerine gece kulübüne silahla ateş açarak 3 kişiyi yaraladı ve olay yerinden kaçtı.

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Beşiktaş'ta korkunç olay: İstediği şarkı çalınmadığı için silahla ateş açtı, 3 kişiyi yaraladı

İstanbul Beşiktaş'ta yaşanan olayda, Z.B. isimli şüpheli, istediği şarkının çalınmaması üzerine tartıştığı gece kulübü çalışanlarına silahla ateş açtı. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etiler Aytar Caddesi'ndeki gece kulübüne giden Z.B, istediği şarkının çalınmaması üzerine eğlence mekanında bulunan kişilerle tartıştıktan sonra buradan ayrıldı.

Bir süre sonra aracıyla geri dönen Z.B, mekanın girişinde bekleyenlere silahla ateş açtı. Saldırıda iş yeri çalışanı 3 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Gece kulübü ve çevresinde inceleme yapan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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