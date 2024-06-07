KİPTAŞ'tan kamu bankalarına çağrı: İstanbul'da 1.7 milyon kişinin hayatı kurtarılabilir!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakı KİPTAŞ, "İstanbul Yenileniyor" platformu kapsamında riskli yapıların dönüşümüne katkı sağlıyor. Son olarak Kadıköy Erenköy'de 46 yıllık bir binanın yerine depreme dayanıklı yeni bir proje inşa edilmeye başlandı.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, kamu bankalarına seslenerek, vatandaşların borç yükünü hafifletmek için bu sürece paydaş olmaları gerektiğini vurguladı. Kurt, "Eğer kamu bankaları bu sürece paydaş olurlarsa 'İstanbul Yenileniyor' kapsamında elimizde 480 bin riskli bağımsız birim var ve bunun 25 binin iki bölü üç imzası var. Bir anda 1.7 milyon insanımızın hayatını kurtarabiliriz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA