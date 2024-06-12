3 ilçeyi birbirine bağlayacak! İBB Meclisi'nden geçti: Yeni tramvay geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi yeni bir karar alarak vatandaşlara müjdeyi verdi. Üsküdar Meydanı’ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma ve oradan da Maltepe’ye uzanacak tramvay hattı İBB Meclisi’nde kabul edildi.

Son Güncelleme:
3 ilçeyi birbirine bağlayacak! İBB Meclisi'nden geçti: Yeni tramvay geliyor

İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi (İBB) haziran ayı ikinci birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda, fizibilite çalışmaları tamamlanan Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattı'na ait Ulaşım Etüt Raporu gündeme geldi.

ÜSKÜDAR-KADIKÖY-MALTEPE TRAMVAYI 33 DURAKTAN OLUŞACAK

Ulaşım ve Trafik Komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ortak raporuna göre, Üsküdar Meydanı'ndan başlayarak Kadıköy rıhtıma, oradan da Maltepe’ye uzanacak hat toplam 21,3 kilometre uzunluğunda ve 33 duraktan oluşacak.

Yapımına bu yıl içerisinde başlanması hedeflenen hattın günlük yolcu sayıları 2027'de 198 bin 964, 2040'ta 277 bin 302 ve 2050'de 312 bin 356 olarak hesaplandı.

MARMARAY VE BAZI METROLAR İLE ENTEGRE OLACAK

Daha önce yapılan tanıtımda "AnadoluTRAM" ismi verilen hat, Söğütlüçeşme durağında Marmaray'la ve yeni projelendirilen Yenidoğan-Söğütlüçeşme metro hattı ile entegre olacak. Ayrıca güzergah üzerinde Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ile Dudullu-Bostancı metro hatlarıyla da bağlantı sağlayacak.

Gündem maddesi mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Etiketler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Meclisi oturumları İBB
Son Güncelleme:
Metin Kurt'un ismi spor tesisine verildi, AKP'liler karşı çıktı Metin Kurt'un ismi spor tesisine verildi
TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı
Oktay Kaynarca seçimini yaptı: Süleyman Çakır mı Hızır Çakırbeyli mi? Oktay Kaynarca seçimini yaptı: Süleyman Çakır mı Hızır Çakırbeyli mi?
İstanbul'da denize girerken dikkat: Bazı plajlar 'kırmızı alarm' veriyor İstanbul'da denize girerken dikkat
ÇOK OKUNANLAR
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın! Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın!
Diyanet'ten milyonluk yemek ihalesi: "Erkek eti olacak, baklavanın fıstığı 1. kalite olacak" "Erkek eti olacak, baklavanın fıstığı 1. kalite olacak"