İstanbul'da denize girerken dikkat: Bazı plajlar 'kırmızı alarm' veriyor

Havaların ısınmasıyla birlikte birçok kişi serinlemek için denize akın ediyor. Fakat denize girerken dikkatli olmak gerekiyor. Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki plajların temizlik durumlarını inceledi ve bazı plajlarda kırmızı alarm olduğunu açıkladı.

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yüzme Suyu Takip Sistemi her yıl denize girilen noktalarda su analizleri yapıyor. Bu analizlere göre İstanbul'da mavi renkte ve denize girilmesi uygun olan plaj sayısı oldukça az.

Kırmızı alarm veren plajlar arasında Florya'daki Güneş Plajı, Riva ve Eyüpsultan'daki Çiftalan plajları yer alıyor. Menekşe, Kısırkaya ve Beylikdüzü plajları ise yetersiz seviyede temiz olarak değerlendirilmiş.

Karadeniz'de de durum farklı değil. Kısırkaya ve Çiftalan plajları bu bölgede de kirli olarak nitelendirilmiş.

Mavi renkte ve denize girilmesi uygun olan plajlar ise Şile ve Adalar'da bulunuyor.