Metin Kurt'un ismi spor tesisine verildi, AKP'liler karşı çıktı

İBB Meclisi’nde AKP grubu, Yedikule Spor Tesisi’ne “sol açık” olarak tanınan Metin Kurt’un adının verilmesine “ideolojik duruşu” nedeniyle karşı çıktı. Tesise CHP’nin çoğunluk oyları ile "Yedikule Metin Kurt Spor Tesisi" adı verildi.

İBB Meclisi’nin haziran ayı oturumlarında bazı sokak, meydan ve tesislerde isim değişikliğine gidildi. Bakırköy Sakızağacı Mahallesinde bulunan "Tayyare Meydanı Sokağı"na, 2004 yılında hayatını kaybeden Bakırköylü sanatçı Cem Karaca’nın adı verildi. Karar oybirliği ile alındı.

"Esenyurt Ahmet Arif Caddesi Park ve Meydan Düzenlemesi" çalışması ile hayata geçirilen meydana da oybirliği ile Türk edebiyatının çınarlarından Yaşar Kemal’in adı verildi.

İBB’nin yenilediği Zeytinburnu’ndaki Yedikule Gençlik Kulübü Spor Tesisleri’nin adının “Yedikule Metin Kurt Spor Tesisi" olarak değiştirilmesi teklifine ise AKP’liler karşı çıktı. Spor tesisinin adı oyçokluğu ile değiştirildi.

AKP SÖZCÜSÜ: TKP ADAYI OLMUŞ, ÇOK İDEOLOJİK DURUŞU VAR

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Metin Kurt milli bir futbolcu ama daha çok ideolojik duruşu var. Türkiye Komünist Partisi milletvekili adayı olmuş. Orayla tek bağlantısı Yedikule Spor’da bir dönem antrenörlük yapmış başka bağlantısı yok. Orada yaşamış biri değil. İdeolojik anlamda bu ismin verildiğini düşünüyoruz. Bu nedenle muhalefet şerhi koyuyoruz" dedi.

AKP’li meclis üyesi Muhammet Kaynar da, mevzuata göre bir yerine var olan isminin değiştirilebilmesi için gerekli üçte iki çoğunluğun sağlanamadığını savundu. Ancak itirazı kabul görmedi, oylama yapıldı. Ve oyçokluğu ile tesise Metin Kurt’un adı verildi.