Metin Kurt'un ismi spor tesisine verildi, AKP'liler karşı çıktı

Yedikule Spor Tesisi’ne “sol açık” olarak tanınan Metin Kurt’un adının verilmesine AKP grubu karşı çıktı. Tesise CHP’nin çoğunluk oyları ile "Yedikule Metin Kurt Spor Tesisi" adı verildi.

Metin Kurt'un ismi spor tesisine verildi, AKP'liler karşı çıktı

İBB Meclisi’nde AKP grubu, Yedikule Spor Tesisi’ne “sol açık” olarak tanınan Metin Kurt’un adının verilmesine “ideolojik duruşu” nedeniyle karşı çıktı. Tesise CHP’nin çoğunluk oyları ile "Yedikule Metin Kurt Spor Tesisi" adı verildi.

İBB Meclisi’nin haziran ayı oturumlarında bazı sokak, meydan ve tesislerde isim değişikliğine gidildi. Bakırköy Sakızağacı Mahallesinde bulunan "Tayyare Meydanı Sokağı"na, 2004 yılında hayatını kaybeden Bakırköylü sanatçı Cem Karaca’nın adı verildi. Karar oybirliği ile alındı.

"Esenyurt Ahmet Arif Caddesi Park ve Meydan Düzenlemesi" çalışması ile hayata geçirilen meydana da oybirliği ile Türk edebiyatının çınarlarından Yaşar Kemal’in adı verildi.

İBB’nin yenilediği Zeytinburnu’ndaki Yedikule Gençlik Kulübü Spor Tesisleri’nin adının “Yedikule Metin Kurt Spor Tesisi" olarak değiştirilmesi teklifine ise AKP’liler karşı çıktı. Spor tesisinin adı oyçokluğu ile değiştirildi.

AKP SÖZCÜSÜ: TKP ADAYI OLMUŞ, ÇOK İDEOLOJİK DURUŞU VAR

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, "Metin Kurt milli bir futbolcu ama daha çok ideolojik duruşu var. Türkiye Komünist Partisi milletvekili adayı olmuş. Orayla tek bağlantısı Yedikule Spor’da bir dönem antrenörlük yapmış başka bağlantısı yok. Orada yaşamış biri değil. İdeolojik anlamda bu ismin verildiğini düşünüyoruz. Bu nedenle muhalefet şerhi koyuyoruz" dedi.

AKP’li meclis üyesi Muhammet Kaynar da, mevzuata göre bir yerine var olan isminin değiştirilebilmesi için gerekli üçte iki çoğunluğun sağlanamadığını savundu. Ancak itirazı kabul görmedi, oylama yapıldı. Ve oyçokluğu ile tesise Metin Kurt’un adı verildi.

Etiketler
AKP CHP TKP
İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerinden Saraçhane'de protesto: 'Alacağımızı istiyoruz' İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahiplerinden Saraçhane'de protesto: 'Alacağımızı istiyoruz'
TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı
İstanbul'da denize girerken dikkat: Bazı plajlar 'kırmızı alarm' veriyor İstanbul'da denize girerken dikkat
Dizi için milyonlarca lira harcanmıştı. ATV'den beklenmedik final kararı Dizi için milyonlarca lira harcanmıştı. ATV'den beklenmedik final kararı
ÇOK OKUNANLAR
Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın! Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın!
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Çanakkale Valiliği: Bir polis tutuklandı Çanakkale Valiliği: Bir polis tutuklandı
Diyanet'ten milyonluk yemek ihalesi: "Erkek eti olacak, baklavanın fıstığı 1. kalite olacak" "Erkek eti olacak, baklavanın fıstığı 1. kalite olacak"
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar