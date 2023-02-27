YSK heyeti, deprem bölgesine gidiyor: Rapor hazırlanacak

YSK heyeti, seçimlerin nasıl yapılacağına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine gidecek. Deprem bölgesindeki seçmenin durumu ve seçim güvenliği raporlaştırılacak.

YSK heyeti, deprem bölgesine gidiyor: Rapor hazırlanacak

Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da gözler seçime çevrildi. Yıkıma uğrayan illerde seçimlerin nasıl yapılacağı sorusu sık sık gündeme gelirken deprem bölgesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) harekete geçti. YSK, bölgenin şartlarını yerinde görmek için OHAL bölgesine gidecek. Oluşturulan heyet, 11 ili ziyaret etmeye başlayacak. Depremzede seçmenin durumu, diğer illere tahliye edilenler, seçim güvenliği başta olmak üzerinde bir rapor hazırlanacak. Söz konusu rapor YSK'da ele alınacak.

SANDIKLAR İÇİN KONTEYNERLER OLUŞTURULMASI GÜNDEMDE

Deprem bölgesinde yaşayanların seçimde nerelerde oy kullanacağı YSK yetkililerinin bölge ziyaretleri sonrasında netlik kazanacak. Çadır kentlerde oy kullanılması, oy sandıkları için konteynerler oluşturulması gündeme gelecek. Oy kullanılamayacak bölgelerde yakın sandıkların birleştirilmesi de seçenekler arasında. Ayrıca depremzedelerin nüfus kayıtlarını taşımaları durumunda, bulundukları illerde oy kullanabilmeleri için çalışma yürütülüyor.

11 ilin milletvekili sayılarının ise değişmeyeceği ifade ediliyor.

YSK, seçim sürecinde değişen ihtiyaçlara göre mevzuat değişikliğine gidebilecek. Seçmen kütüğündeki güncellemeler takip edilecek.

AFAD çalışanları ile deprem gönüllülerinin bulundukları ilde oy kullanmalarına yönelik genelge çıkarılabilecek.

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