Güntekin Onay ve Mehmet Demirkol'dan tepki: Hükümet ve devlet aynı şey değil

Spor yorumcuları Güntekin Onay ve Mehmet Demirkol, tribünlerden yükselen "Hükümet istifa" sloganları sonrası yaşananları değerlendirdiler; insanların 'hükümet' ve 'devlet' kavramlarının ayırt edebilmesi gerektiğini söylediler.

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Güntekin Onay ve Mehmet Demirkol'dan tepki: Hükümet ve devlet aynı şey değil

Maraş merkezli depremlerde 44 bini aşkın kişinin hayatını kaybetmesi sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş tribünlerinden yükselen 'hükümet istifa' sloganlarıyla başlayan, akabinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin taraftarları hedef göstererek siyah beyazlı ekibin üyeliğinden istifa etmesiyle boyutlanan tartışma sürüyor. 

Bu kapsamda kimi spor yorumcuları da görüşlerini, kişisel Twitter hesaplarında paylaştı. 

beINSports yorumcusu Güntekin Onay, hükümet ve devlet kavramlarının ayırt etmenin bu kadar zor olmaması gerektiğini belirterek "Biz devletin yanındayız zor günlerde. Devletimiz güçlüdür ve vatandaşının yardımına koşar. Hükümet ile devlet aynı şey değil" dedi.

DEMİRKOL: İNSANLAR DEVLETİNİN YANINDA, HÜKÜMETİN KARŞISINDA OLABİLİR

Mehmet Demirkol da benzer şekilde "Devlet ve hükümet aynı şey değildir. Hükümet yıkıldığında devlet yıkılsa Atatürk öldüğünde Türkiye yıkılırdı. İnsanlar devletinin yanında hükümetin karşısında olabilir. Demokratik haktır" ifadesini kullandı. 

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan depremlerde afet bölgesindeki yurttaşlar, yaşamsal öneme sahip ilk 48 saatte gerekli yardımlara erişememişlerdi. Doğrudan 11.5 milyon insanın hayatını etkileyen sarsıntılar nedeniyle 44 bini aşkın kişi hayatını kaybetmişti. 

Felaketin ardından kamuoyunda eleştiriler, yirmi yıldır iktidarda bulunan AKP'ye yönelmişti. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçı öncesinde tribünlerden yükselen 'hükümet istifa' sloganlarını hedef almıştı.

Siyasetçi; kulüp yönetimlerine 'ya önlem alın ya maçlar seyircisiz oynansın' diye seslenmiş, ardından Beşiktaş üyeliğinden istifa etmişti. 

'Hükümet istifa' sloganına tahammül edemeyen Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti'Hükümet istifa' sloganına tahammül edemeyen Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiSiyaset
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