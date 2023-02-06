Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan, enkaz altında kaldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin ardından Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın enkaz altında kaldığı ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcuyu kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

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Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan, enkaz altında kaldı

2022'nin Kasım ayında evlenen Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de yardım çalışmaları devam ediyor.

Futbola Gaziantep FK altyapısında başlayan Eyüp Türkaslan, kariyerinde Bugsaş Spor, Osmanlıspor, Ümraniyespor ve Yeni Malatyaspor formasını giydi. Genç kaleci geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı

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