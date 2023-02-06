Gaziantep ve Diyarbakır'daki acil toplanma merkezleri

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen, ancak yönettiği şehirle birlikte Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da da yıkıma ve can kaybına yol açan deprem sonrası acil toplanma alanlarını paylaştı:

"Ayrıca belediyemize ait tüm tesislere, merkezlere, spor salonlarına, MSM’lere #deprem’den etkilenen ve dışarıda olan vatandaşlarımız sığınabilir. Yeme içme gibi temel ihtiyaçlar da merkezlerimize yönlendirilecek."

HDP Grup Başkanı Meral Danış Beştaş da, Diyarbakır'daki toplanma alanlarının listesini paylaştı: