Yeni Akit yazarı iktidara yakın medyayı eleştirdi, halkın gerçek gündemini açıkladı: "Fahiş kiralar, el yakan faturalar, rüşvet, torpil..."

İktidara yakın Yeni Akit'in köşe yazarı Şevki Yılmaz, bugünkü yazısında iktidara yakın medya organlarını eleştirdi. "İktidar yanlısı gözüken bazı hesabi yayın organları maalesef halkımızın ve ülkemizin ana sorunları olmayan, hiç ilgisiz gündemlerle bilerek veya bilmeyerek İktidarımıza yanlış üzerine yanlış yaptırtmaya devam ediyorlar!" ifadelerini kullanan Yılmaz, AKP yanlısı medyanın sürekli muhalefetle ilgili haberlere yer verdiğini söyleyerek, şunları yazdı:

-Malum Muhalefet tek aday üzerine birleşecek mi birleşmeyecek mi?

- Ana Muhalefetin başındaki Zatın Liderliği devam edecek mi etmeyecek mi? Muhtemel Lider kim olacak?

- Malum Muhalefet dağılacak mı dağılmayacak mı?

- Bu meclisten geçmeyeceği kesin belli olmasına rağmen Darbeci Sivri Anayasanın yerine yeni Sivil Anayasa hazırlığı için yorumlar, yazılar vs..

Bu ve benzeri konuları her akşam temcid pilavı gibi dinlemekten halkımız artık gına getirdi!

Aksine bu programlar seçimleri az bir farkla kaybeden malum muhalefete yarıyor! Bu gündem dışı saçma programlarla öfkelendirilen seçmenlerimizi malum muhalefetin sinsi tuzağına düşürmeye devam ediyorlar!

Aslında tam yirmi yıllık İktidarında devasa maddi ve manevi hizmetler yapan bir Siyasi kadronun bu gündemlere bel bağladığı görüntüsü içine sokulması son derece isabetsiz bir durumdur!

Yılmaz, halkın gerçek maddi gündemini ise şöyle sıraladı:

-Hâlâ söndürülemeyen mutfak yangınıdır!

-Önlenemeyen fahiş kiralardır!

-El yakan elektrik, doğalgaz ve su faturalarıdır!

-Esnafın belini büken çok ağır haksız vergilerdir.

-Dar gelirli emeklinin, dul ve yetimlerin çok haklı beklentileridir!

-Devlet kurumlarına iş yapanların veya mal satanların alamadıkları alacaklarıdır!

- Devlet kurumlarında ve bazı belediyelerde önlenemeyen israflar ve saçıp savurmalarıdır!

- Bazı belediyelerde, bilhassa gümrüklerde ve diğer resmi dairelerde yüzde yüz haklı olduğu işini rüşvetsiz veya torpilsiz yapamama ızdırablarıdır.

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