Kulislerde konuşulanlar: İşte AKP'nin İstanbul için düşündüğü 5 isim

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AKP’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için 5 isim üzerinde yoğunlaştığını yazdı.

“Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun elini bir kez daha kaldırarak doğru olanı yaptı ve CHP için İstanbul tartışmasını bitirdi. Buna karşılık AK Parti'de, İmamoğlu'nun karşısına çıkacak adayla ilgili kararsızlık sürüyor” dedi.

“İktidar yol ayrımında” diyen Saymaz, “Tanınmış bakanlar mı olsun… Yoksa başarılı bir ilçe belediye başkanı mı? Kadir Topbaş gibi muhalefetle barışık, parti tabanı dışından oy alabilecek bir isim mi olsun… Yoksa muhalefetle dişe diş kavga edecek, muhafazakar kimliği ağır basan bir siyasi mi?” sorularının gündemde olduğunu belirtti.

Saymaz, İBB adaylığı için AKP içinde öne çıkan beş ismi şöyle sıraladı:

“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İşine odaklanması, muhaliflerle barışık olması ve Kürt kimliğinden ötürü tercih ediliyor. AK Parti Genel Merkezi'nde en çok Koca'dan söz ediliyor.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Eğer bakanlık koltuğunda otursaydı ilk sırada yer alabilirdi. İstanbullu olmaması en büyük dezavantajı.

Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Belki tek avantajı Trabzonlu olması. AK Parti'de başarısız bulunuyor.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, MYK üyesi Mustafa Şen, Beştepe'nin anketörü İhsan Aktaş gibi eski Milli Görüşçülerce destekleniyor. Ancak muhalif seçmen tarafından antipatik bulunduğu için tereddüt yaratıyor.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Göksu'nun aksine ılımlı tavrıyla biliniyor. Bu yönüyle Koca'ya yaklaşıyor. Trabzonlu olması bir avantaj.”

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