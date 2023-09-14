İYİ Partili vekil Can Atalay'ı ziyaret etti: İki milletvekili cezaevinde fotoğraf çekilebildi

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Silivri Cezaevi’nde yatan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay’ı ziyaretinden fotoğraf paylaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye-İran sınırını kaçak şekilde geçerek, sınır güvenliğinin yetersizliğine dikkat çeken İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, geçtiğimiz günlerde Silivri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay’ı ziyaret etmişti. Türkoğlu, Atalay ziyaretinden bir fotoğraf paylaştı.

CEZAEVİNDEN BOĞAZ MANZARALI FOTOĞRAF

Milletvekili Selçuk Türkoğlu, yaptığı paylaşımda, “Nisan 2022’den bu yana Marmara (Silivri) Cezaevi’nde yatmakta olan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ile ziyaret sonrası, görüşme salonu duvarındaki boğaz manzaralı resim önünde “önce adalet!” pozu vermiştik. Cezaevi yönetimine rica ederek çektirdiğimiz fotoğraf nihayet elimize ulaştı. Bu fotoğrafın, Atalay’ın cezaevindeki ilk ve tek pozu olması, hem kendisi hem bizim için çok şaşırtıcıydı…” ifadelerini kullandı.

Nisan 2022’den bu yana Marmara(Silivri) Cezaevi’nde yatmakta olan TİP Hatay Milletvekili @CanAtalay1 ile ziyaret sonrası, görüşme salonu duvarındaki boğaz manzaralı resim önünde “önce adalet!” pozu vermiştik. Cezaevi yönetimine rica ederek çektirdiğimiz fotoğraf nihayet elimize… pic.twitter.com/jHVOxfkeAE September 13, 2023

GEZİ DAVASINDAN 18 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Avukat Can Atalay, Gezi davasında verilen beraat kararının bozulmasının ardından yeniden görülen davanın 25 Nisan 2022 tarihindeki karar duruşmasında 18 yıl hapis cezasına çaptırılarak tutuklanmıştı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın mazbatasını alan avukatları Atalay’ın tahliyesi için Yargıtay’a başvurmuştu.