Yargıtay üyesi Uçar'dan HSK'ya: Devlete ihanet affedilmemeli

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdiği 6 Ekim 2023 tarihli şikayet mektubuyla, yargı içinde rüşvet iddialarını gündeme getiren eski Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda 'ihanet' vurgusu yaptı.

2023 yılının son günlerinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden alınarak Yargıtay üyeliğine atanan Uçar, yaptığı paylaşımda 'FETÖ' davası kapsamında aranan ve 9 yıldır firari olan eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun'u serbest bırakan hakimin Çağlayan Adliyesi'ne atandığını belirtti.

17-25 Aralık operasyonlarını yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nden sorumlu olarak görev yapan Hamza Tosun'un, 2015 yılında gözaltına alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildiğini hatırlatan Uçar, sulh ceza hakiminin tartışmalı bir karar verdiğini söyledi.

TEPE İSİM SERBEST, ASTLARI HALA HAPİSTE

17-25 Aralık operasyonlarını yapan polislere yönelik soruşturmalar kapsamında Gümüşhane'de gözaltına alınıp İstanbul'a getirilen Tosun, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimi, sorgusunun ardından Tosun'u serbest bıraktı. Ancak Tosun'un emrinde olan polis şefleri bugün hala cezaevinde.

"İNCELENİRSE ÇOK RAHAT ÖĞRENİRSİNİZ"

Tosun'un serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti, bu itiraz kabul edildi. Ancak Tosun bulunamadı, aradan geçen 9 yılda hala firari. Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda o hakimin ismini vermedi ancak 'ihanet' vurgusu yaptı.

"Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun değerli üyelerini tenzih ediyorum ama değerli başkan ve üyelerim incelenirse bu adamı kimin refere ettiğini çok rahat öğrenirsiniz." diyen Uçar, "Belki bütün suçlar affedilebilir ama devlete ihanet asla affedilmemeli." ifadelerini de kullandı.

ÇAĞLAYAN'DA AĞIR CEZA BAŞKANI OLDU

Gazete Duvar'ın yargı kulislerinden edindiği bilgilere göre, Uçar'ın dikkat çektiği hakimin, geçen hafta yayımlanan Adli ve İdari Yargı Kararnamesi'nde Çağlayan Adliyesi'nde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görevlendirilen F.K. olduğu belirtiliyor.

Hamza Tosun'u serbest bıraktıktan sonra Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevlendirilen F.K., daha sonra yayımlanan kararnamelerde Çağlayan Adliyesi'ne geri döndü. F.K. artık Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapacak.