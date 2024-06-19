Erdoğan 'giderlerse gitsinler' demişti: Yurt dışına giden doktor sayısı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski doktoru ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, yurt dışına giden hekim sayısının 15 bine ulaştığını açıkladı. Çömez, “Cumhurbaşkanı’nın ‘Giderlerse gitsinler’ sözünün ardından ülkeden ayrılan doktor sayısı arttı, daha da artacak. Hastanelerimizde yaşanan randevu sıkıntısı ve diğer sorunlar, 15 bin hekimin sistem dışına çıkmasından da kaynaklandı’’ dedi. Çömez, Sözcü’ye şunları söyledi:

HAYALLER YURT DIŞI

“‘Giderlerse gitsinler’ demeye devam ederseniz, sağlık çalışanlarına tepeden bakıp, hak ettiği saygıyı, özeni, özlük hakları ve değeri vermezseniz bu sorun aynen devam edecek. Tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinin çoğunun hayali yurt dışına gitmek ve mesleklerini orada sürdürmek.

ETKİN ÖNLEM ALINMADI

Avrupa ülkelerinde doktorlar ve sağlık görevlilerine sözlü ya da fiziksel şiddet yok. İngiltere’de 11 yıl üniversite hastanesi genel cerrahi ve acil ünitesinde çalıştım, sözlü ya da fiziksel şiddete tanık olmadım, herhangi bir vaka da duymadım. Ama gün geçmiyor ki Türkiye’de bir sağlık çalışanına saldırı olmasın. Bunu defalarca gündeme getirdik ama hiçbir etkin önlem alınmadı.

AB VE ABD'DE ŞARTLAR NE?

“AB ve ABD’de çalışabilmek için Türk hekimleri önce akredite dil sınavını vermek, ardından yazılı ve sözlü tıbbi sınavlardan geçmek zorunda. AB ve ABD standartlarınca tanınan bir üniversiteden mezun olma şartı da aranıyor. Bunları sağlayan hekimlerimiz yurt dışında iş bulup rahat biçimde çalışıyor. İngiltere’de hekimlere tecrübesi ve alanına göre ücret ödeniyor. Cerrahlar daha çok ücret alıyor. Benim İngiltere’de aldığım yıllık ücret 120 bin Sterlindi. Vergiler düşülünce elime ayda 7 bin Sterlin (294 bin TL) geçiyordu. Almanya’da ise bir hekim en az 4 bin Euro (140 bin TL) ücret alıyor.

4 MİLYON ÇOCUĞA KİM BAKACAK?

Eğitim hastanelerinde çocuk sağlığı ve hastalıkları branşını tercih edenlerin oranı az. İstanbul’da 4 milyon çocuk var. Bu bölüm için genç doktorların herhangi bir çaba içine girmeyişi çok vahim ve çok ciddi bir işaret.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurt dışına çalışmaya giden hekimlerle ilgili olarak Mart 2022’de bir açıklama yapmıştı. Erdoğan, ”Efendim işte doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Sordum, en az alan ne alıyordur? 8 bin-9 bin. En yüksek alan ne alıyordur? İşte 25 bin civarında alıyordur. Bakın açık konuşuyorum. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, bunlarla beraber bu yola devam ederiz.”