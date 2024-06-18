Çalışmada sona gelindi: Dijital Telif Yasası'nın içeriğinde neler var?

Başta basın sektörü olmak üzere dijital alanda içerik üretimi yapan kesimleri ilgilendiren Dijital Telif Yasası'nda sona geliniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Dijital Telif Yasası genel itibarıyla içerik üreten kişi ile kurum ve kuruluşların ürettikleri içeriğe ilişkin telif haklarını koruma altına almayı amaçlıyor. Yani bir şekilde emek hırsızlığının önüne geçmek istiyor. Meclisteki çalışmalar devam ediyor ve birkaç kurumla birlikte bu çalışmalar yürütülüyor" dedi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de reklam gelirleri dijitale kayarken, reklam pastasının büyük kısmını içerik üretmeyen ancak habercilerin ürettikleri içerikleri izinsiz ve bedelsiz şekilde sayfalarında paylaşan platformlar kazanıyor. Bu sebeple TBMM'de hazırlıkları süren Dijital Telif Yasası basın sektörü ve içerik üreticileri için büyük önem taşıyor.

Sayan, Dijital Telif Yasası çalışmaları hakkında şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Dijital Mecralar Komisyonu basın-yayın kurumlarının ürettiği haberin farklı mecralarda kullanılmasının önüne geçilmesi amacıyla Dijital Telif Yasası çalışmalarını başlattı. Dijital Telif Yasası genel itibarıyla içerik üreten kişi ile kurum ve kuruluşların ürettikleri içeriğe ilişkin telif haklarını koruma altına almayı amaçlıyor.

Yani bir şekilde emek hırsızlığının önüne geçmek istiyor. Diğer bir ifadeyle, dijital içeriklerin hak sahiplerinin izni alınmaksızın telifsiz şekilde kullanılmasının önüne geçmek ve içerik sahiplerinin emeğinin hakkını vermek amacıyla bu yasa çalışmasına ihtiyaç duyuldu. Geçtiğimiz haftalarda gerek Bakanlığımız gerekse Rekabet Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı konu ile ilgili Meclis'te sunumlar yaptılar.

Her şeyden önce emekle üretilen içerikler korunmuş olacak. Meclis'teki çalışmalar devam ediyor ve birkaç kurumla birlikte bu çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar tamamlandığında ilgili olduğu ölçüde kamuoyu ile de paylaşılacaktır."

Sayan, yapay zekâ çalışmaları hakkında ise yapay zeka algoritmalarının, sürekli güncellenerek ve yeni tehditlerle beslenerek zararlı aktiviteleri saptamada ve bunlara karşı etkili bir savunma mekanizması oluşturmada önemli bir rol oynadığını anlattı.