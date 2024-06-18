Ali Erbaş'tan 'Hacca giden Türk vatandaşları Suudi yetkililere ihbar edildi' iddialarına yanıt

Diyanet'in hac döneminde Mekke'ye hac vizesi olmadan gidenleri Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiklerine yönelik iddialara Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan yanıt geldi. Erbaş, “Biz Mekke’de hac döneminde hiçbir vatandaşımızı şikayet etmedik” dedi.

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Ali Erbaş'tan 'Hacca giden Türk vatandaşları Suudi yetkililere ihbar edildi' iddialarına yanıt

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle hacca giden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği öne sürüldü. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan iddialara yanıt geldi.

Bir gazetecinin sosyal medyada yer alan "kaçak hacı" videoları ve bu kapsamda "Diyanet’in Mekke’de Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan mercilerine şikayet ediyor" iddiasını sorması üzerine Erbaş, geçen sene de hac vizesi dışındaki vizelerle "kural dışı" hac ibadeti konusunda büyük sıkıntıların yaşandığını hatırlattı.

Suudi Arabistan’ın 2024 yılı hac hazırlıkları döneminde, ülkelere tanınan binde 1 kontenjanın dışında, bazı ülkelerden hac vizesiz kimsenin gelmemesi ile alakalı, bize gelen resmi talebini, defaatle kamuoyuna aktardıklarını belirten Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bizim işimiz sadece hac zamanındaki sıkı tedbirleri duyurmak idi. Bizim ticaret veya seyahat vizesi almış kimseye, ‘Arabistan’a gitmeyiniz’ deme yetkimiz yok. Biz hac ibadetinin, bu tarz ticaret, turist vizesi ile yapılamayacağını duyurduk. Gelenler tabi burada çok büyük sıkıntılar yaşadılar. Vatandaşlarımıza büyük sıkıntılar yaşatıldı. Biz Suudi Arabistan ayağında hiçbir şey yapmadık. Bir tane vatandaşımızı Mekke’de şikayet etmedik. Külliyen yanlış, en basit ifade ile gerçek dışı. Bir tane bile vatandaşımızı, Mekke’de biz kimseye şikayet etmedik. Bu iddialarına mesnet teşkil eden bir video konuşması var. Hüseyin Hocamız burada kendisi. O konuşma, 2023 yılının hac organizasyonundan 2 ay kadar önce Diyanet İşleri Başkanlığı konferans salonunda bizim ekip başkanlarımızı ve diğer görevlilerimizle yapmış olduğumuz seminerde, 2022 yılında yaşanılan şikayetlerin değerlendirilmesi hususları ile alakalıdır. Bu konuşmadaki sözleri, 2024 yılında Suudi Arabistan’da mercilerine şikayeti şekline dönüştürmek, tamamen çarpıtmadır. Çok büyük bir çarpıtmadır. Bunu ifade etmiş olayım” diye konuştu.

Diyanet, Türk vatandaşlarını Suudilere şikayet etmiş! "Bizim organizasyonumuzu baltalıyorlar"Diyanet, Türk vatandaşlarını Suudilere şikayet etmiş! "Bizim organizasyonumuzu baltalıyorlar"Gündem

Kaynak: İHA

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