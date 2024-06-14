Diyanet, Türk vatandaşlarını Suudilere şikayet etmiş! "Bizim organizasyonumuzu baltalıyorlar"

Diyanet, kendi imkanlarıyla hacca giden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet etmiş.

Diyanet, Türk vatandaşlarını Suudilere şikayet etmiş! "Bizim organizasyonumuzu baltalıyorlar"

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın seyahat vizesi, işçi vizesi ve ticari vizeyle hacca giden Türk vatandaşlarını Suudi Arabistan yönetimine şikayet ettiği ortaya çıktı.

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre, Suudilerin Diyanet’in şikayet ettiği Türk vatandaşlarını otel otel arayıp bulduğu ve 10 bin riyal (86 bin TL) ceza kestikten sonra sınır dışı ettiği belirtildi.

KENDİSİ İTİRAF ETTİ

Yaklaşık 20-25 bin Türk vatandaşının yaşadığı sorunun kaynağının Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan olduğu, kendi itirafıyla anlaşıldı. Demirhan, bir grupla yaptığı sohbette, kendi kotaları dışında hacca giden Türkleri şikayet ettiğini belirterek şöyle dedi:

“Ticari vize ile seyahat vizesiyle plansız, programsız gelen hacılarımız var. Hatırlarsınız daha önce 3 aylık Hac vardı ya, Ramazan’da gidiyor, Kurban’da dönüyordu. Önceden gidip orada kamufle olan, Arafat’a gitmek için otelde bekleyenler geçen sene çok fazlaydı. Bu sene biz onları şikayet ettik. Şikayetçi olduk, ‘Bunlar bizim organizasyonumuzu baltalıyor’ dedik”

DEVA PARTİSİ’NDEN TEPKİ

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Diyanet’e tepki gösterdi ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “Bu utanç verici duruma son verin” çağrısında bulundu. Ekmen şunları söyledi: “Ülkemize tanınan hac kotası dışında Mekke’de bulunan hacı adayları var. Türk Diyanet’i Türk vatandaşlarını Suudi makamlarına ihbar ve şikayet etmiştir. Neyle uğraşıyorsunuz Diyanet? Sana fahiş fiyat ödemiyor diye insanları şikayet ediyorsunuz. Kaç genel müdür hac bahanesiyle Arabistan’da? Her biri 40 gün sonra ne kadar harcırah alacak? Haccı bedavaya getirdiğiniz yetmiyor gibi bir de üstüne para mı alacaksınız?”

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