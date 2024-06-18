9. yargı paketinde "casusluk” suçu yeniden tanımlanacak

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, pakette başka ülke veya yabancı istihbarat örgütleri adına Türkiye’de suç işleyenlerin tanımı yapılıyor ve verilecek cezalar düzenleniyor.

AKP Kaynakları, “Türkiye’de başka ülke adına veya istihbarat örgütleri adına suç işleme, adam öldürme, adam kaçırma, belge bilgi toplama, gasp yapma gibi durumlarda bir ceza veriliyor. Mevcut mevzuatta, bunlara mesela adam kaçırmışsa, sadece işlediği adi suç kapsamında ceza öngörülüyor. Yeni paket ile bu suçu başka bir istihbarat örgütü veya bir ülkenin talimatı ile işlediyse, bunu casusluk olarak değerlendirip, ona göre ceza verilecek. Burada iddia edildiği gibi bir etki ajanlığı tanımlaması yok. Yapılan tartışmalar Gürcistan örneğinden hareketle yapılıyor. Bu örneğin, paketteki düzenleme ile bir benzerliği söz konusu değil. Basına, sosyal medyaya yasak gelmesi veya görüşünü açıklayanın etki ajanı olarak değerlendirmesine yönelik bir tanımlama pakette yer almıyor” diyor.

Tamamen yabancı ülkeler adına Türkiye’de suç işleyenlerle ilgili bir düzenleme yapılacağını belirten kaynaklar, Türk Ceza Kanunu’nun ‘Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma’ suçunu düzenleyen 339’uncu maddeye yeni hükümler ekleneceğini belirtiyor. Buna göre, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları aleyhine yabancı bir devlet veya organizasyonun stratejik çıkarları veya talimatı doğrultusunda; Türk vatandaşları veya kurum ve kuruluşları ya da Türkiye’de bulunan yabancılar hakkında araştırma yapan veya yaptıranlar 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Yine Türkiye’de suç işleyenlere aynı ceza uygulanacak.