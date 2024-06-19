Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet....

Adana Adliyesinde görev yapan hakim Gül A.'nın 2019 yılından bu yana yasak aşk yaşadığı Ş.L.'nin birlikteliklerine ait videoları silmesi için tehdit edilmesiyle birlikte başlayan soruşturmada şok gerçekler ortaya çıktı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, soruşturma dosyasında Hakim Gül A., Adana'da kiracı olarak yaşadığı sitenin yönetici Ş.L. ile 2019 yılı Eylül ayında tanıştıktan sonra birliktelik yaşamaya başladığı bilgisi yer aldı. Kadın hakim bir gün Ş.L.'ye "benim bazı sıkıntılarım var. Sen güçlü bir erkeksin bana yardımcı olmanı istiyorum, ben daha önce Edirne'de görev yaptım.

Orada görev yaparken hakkımda rüşvet iddialarında bulunduğu, sahtecilik yaptığımı söylediler. Senin beni bu suçlamalardan kurtarman, dosyalarımı kapattırman ve o kişilerden beni korumanı istiyorum" dedi. Hukuken evli olan ve 20 yaşında oğlu olan kadın hakim, Ş.L. ile cinsel birlikteliklerinin görüntülerini kaydedip karşılıklı olarak birbirleriyle paylaştı.

Kadın hakimin başka erkeklerle de menfaat karşılığında ilişki yaşadığını öğrenen Ş.L. ayrılmak istedi. Ş. L. hakimi telefonla arayıp 4 yıl süren birlikteliklerini sona erdirip, kendisiyle irtibat kurmamasını aksi hâlde Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunacağını söyledi. Bunun üzerine mayıs ayında Ş.L. tehdit edilmeye başladı.

Galericiler sitesinde bir iş yerine giden Ş. L.'yi karşılayan iki kişi "sende hakime hanımın videoları varmış, bunların silmen gerekiyor. İş yerine girerken veya çıkarken öldürülebilirsin, bu işleri başkaları yapacak" dedi. Bunun üzerine Ş.L. kadın hakim hakkında şikayetçi oldu.

AKARYAKIT KAÇAKÇILIĞI DOSYASINI 500 MİLYON KARŞILIĞINDA KAPATMIŞ

Ş.L.'nin şikayeti üzerine hakim Gül A. hakkında HSK 1. Dairesi tarafından soruşturma izni verildi. Gül A.'nın Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesinde "Akaryakıt kaçakçılığı" iddiasıyla yargılanan sanıktan beraat etmesi karşılığında 500 milyon rüşvet aldığı öne sürüldü.

Gül A.'nın yargılaması olan kişiye Edirne ilinde birlikte görev yaptığı Cumhuriyet Savcısı F.A.'nın duruşmada beraat mütalaasında bulunup beraat karan verdireceğini belirterek 500 milyon talep ederek parayı elden teslim aldığı, o Cumhuriyet Savcısının yargılanan sanık hakkında beraat kararı verilmesi yönünde talepte bulunduğu ancak o celse karar verilmeyip sonraki celsede başka bir Cumhuriyet Savcısının mahkûmiyet mütalaasında bulunmasıyla ceza aldığı ortaya çıktı.

Sanığın Hakim Gül A.'ya hem para verip hem de ceza aldığını söylemesi üzerine ise kadın hakimin "kafaya takma, istinaf sürecinde beraat kararı çıkartırız" dediği öne sürüldü.

ADLİ EMANETTEN METAMFETAMİN ALIP PARTİ YAPMIŞ

Hakim Gül A. hakkındaki iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Gül A.'nın bir özel hastaneden reçetesiz olarak uyuşturucu özelliği bulunan ilaç temin edip içtiği, pandemi döneminde nöbeti olduğu hafta sonu adli emanetten aldığı metamfetamin maddesi ihtiva eden hapları kullanması nedeniyle nöbetini başka bir hakimle görüşerek değiştirdiği belirlendi.

Yine pandemi döneminde Hakim Gül A.'nın Adana adliyesinde bir Cumhuriyet Başsavcı vekili, bir Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi ve bir Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi ile birlikte içki içip Başsavcı vekilinin adli emanet deposundan çıkarttığı metamfetamin olarak bilinen uyuşturucuyu kullanıp birlikte parti yaptıkları belirlendi.

Adana Adliyesi'nden görev yapan kadın hakimin yaşadıkları ve hakkındaki iddialar akıllara durgunluk verecek cinsten olurken Hakim Gül A.'nın daha önce de Edirne'de görev yaparken birçok suça karıştığı ve bu döneme kadar görevde nasıl kaldığı büyük merak konusu oldu.