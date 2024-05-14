Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez, cübbesini giydi

Yargıtay Başkanlığı seçiminin 37. tur oylamasında 193 oy alarak seçimi kazanan Ömer Kerkez, başkanlık cübbesini giydi. Kerkez'e başkanlık cübbesini, önceki Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca takdim etti.

Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez, cübbesini giydi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresinin 24 Mart'ta dolması nedeniyle Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitmişti.

Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün Akarca ve Kerkez'in katıldığı 37. tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Akarca 103, Ömer Kerkez ise 193 oy aldı. Seçime katılım 324 olurken, 8 boş oy kullanıldı, 20 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Kerkez, üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayarak 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçildi.

Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez, cübbesini giydi - Resim : 1

CÜBBE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimde Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez için mazbata takdimi ve cübbe giyme töreni düzenlendi. Yargıtay Konferans Salonu'ndaki törende Kerkez'e başkanlık cübbesi, önceki Başkan Mehmet Akarca tarafından giydirildi.

ÖMER KERKEZ KİMDİR?

Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988'de mezun oldu.

Hatay hakim/savcı adayı olarak mesleğe başlayan Kerkez, sırasıyla Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında tetkik hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel

Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Kerkez, 5 Temmuz 2017'de Yargıtay üyeliğine, 14 Şubat 2023'te ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmişti.

Kaynak: AA

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