Vedat Milor 'söylentiler doğru değil' diyerek Nureddin Nebati'yi tiye aldı

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin Silifke yoğurduna ilişkin sözlerine esprili şekilde yanıt verdi.

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Vedat Milor 'söylentiler doğru değil' diyerek Nureddin Nebati'yi tiye aldı

Daha önce Bakan Nebati’nin koyun etine ilişkin sözlerine tepki gösteren yemek eleştirmeni Vedat Milor’dan Bakan Nebati’ye ilişkin yeni bir paylaşım geldi.

Nebati’nin “Silifke yoğurdunun tadına doyum olmaz, kavurmayla güzel olur” sözlerini alıntılayan Vedat Milör “Söylentiler doğru değil. Bu miting metinlerini ben yazmıyorum” dedi.

Nebati, Silifke'de yaptığı konuşmada "Silifke yoğurdu kavurmayla güzel olurmuş. Ben de Erdemli'den peynirli, patatesli sıkma bazlamamı yerim, beklerim Kurban Bayramı'nda etle yoğurdumu yerim” demişti. 

Vedat Milor 'söylentiler doğru değil' diyerek Nureddin Nebati'yi tiye aldı - Resim : 1

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