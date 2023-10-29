Ümit Özdağ ve Mete Gazoz'dan Tv NET’in '29 Ekim' paylaşımına tepki

Albayrak grubuna ait Tv NET, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı mesajında Atatürk yerine okçu Mete Gazoz'un fotoğrafını kullandı. Ümit Özdağ ve Mete Gazoz'dan tepki geldi.

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Ümit Özdağ ve Mete Gazoz'dan Tv NET’in '29 Ekim' paylaşımına tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Albayrak grubuna ait Tv NET’in Cumhuriyet’in 100. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşıma Mustafa Kemal Atatürk yerine Olimpiyat şampiyonu okçu Mete Gazoz’un fotoğrafının koyulmasına tepki gösterdi. Mete Gazoz da söz konusu paylaşıma Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla yanıt verdi.

Özdağ, “Albayrak grubuna ait Tv NET bir iğrençliğe daha imza attı. 100. yıl logosu içine Mete Gazoz’un fotoğrafını koyarak şempanze ile insan arasında kalmış ilkel zekâları ile sözde mesaj veriyorlar. Derin Tarih, Yeni Şafak, Gerçek Hayat gibi kanalizasyon yayını yapan bu merkezler Türkiye’nin, Türk Milletinin, İslam’ın gerçek düşmanlarıdır. Bu Allah ile aldatan Haçlı ordularının at uşağı zihniyetli müptezeller yüzünden ateist ve deist sayısı arttı. Sizden iyi gazoz ağacı olur mu? Bütün namuslu Türklere sesleniyorum. Atatürk’e hakaret eden bu alçaklar için bugün beddua edin. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk, kahrolsun Albayrak grubundaki bütün Türk ve Atatürk düşmanı alçak BOP hizmetkârları” diye yazdı.

Ümit Özdağ ve Mete Gazoz'dan Tv NET’in '29 Ekim' paylaşımına tepki - Resim : 1

METE GAZOZ'DAN YANIT

Tv NET’e sosyal medya hesabından yanıt veren Mete Gazoz, “Doğru kullanım şekli” notuyla Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını paylaştı.

Ümit Özdağ ve Mete Gazoz'dan Tv NET’in '29 Ekim' paylaşımına tepki - Resim : 2

Tepkilerin ardından Tv Net'in paylaşımını kaldırdığı görüldü.

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