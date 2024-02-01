Ülkü Ocakları'ndan ilkokul ziyareti: Kitap dağıtıldı

Kastamonu Ülkü Ocakları’nın Kayı İlkokulu öğrencilerine kitap dağıttığı ortaya çıktı. Ziyaretin randevuyla gerçekleştirildiğini de okul yönetimi doğruladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullara imamlar “manevi danışman” adı altında okullarda öğrencilere ‘ders’ verirken şimdi de Ülkü Ocakları’nın da okulları ziyaret etmesi dikkat çekti. Tekirdağ’da bir hafta arayla iki farklı lisede Ülkü Ocakları’nın stant açtığı ortaya çıkarken Kastamonu Ülkü Ocakları İl Başkanlığı’nın da MEB’e bağlı Kayı İlkokulu’nda öğrencilere kitap dağıttıkları öğrenildi.

BirGün'de yer alan habere göre, 22 Aralık 2023 tarihinde Kastamonu Ülkü Ocağı’nın sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde öğrencilerle sohbet edildiği, kitap dağıtıldığı ve Okul Müdürü Cengiz Aydın ile de görüşüldüğü ortaya çıktı. Söz konusu Ülkü Ocağı’nın sosyal medyasında ise görüntüler, “Çocuk Klasikler kitap serimizden her birine kitap hediye ettik. Okul Müdürümüz Cengiz Aydın’a, Genel Merkezimizin hazırlamış olduğu ÜOUZEM, Odak2023, ve Türk Büyükleri Dijital Okuma Setimizi tanıtıp, hediye ettik. Okul idaremize ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederiz” ifadeleriyle paylaşıldı.

OKUL YÖNETİMİ ZİYARETİ DOĞRULADI

Etkinliğe ilişkin Kayı İlkokulu Müdürü Aydın ise Ülkü Ocakları tarafından yapılan ziyareti doğruladı. Ziyaretin daha öncesinde randevu alınarak gerçekleştirildiğini ifade etti.

Aynı zamanda Kastamonu Ülkü Ocakları Asena Birimi’nin ise Kastamonu Belediyesi’ne bağlı Çocuk Bakım Evi’nde kalan çocuklarla bir araya geldiği ortaya çıktı. Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından çıkarılan “16 Türk Devletine Zamanda Yolculuk” adlı kitap okul öncesi çocuklara okundu, ‘hediye’ dağıtıldı. Kastamonu Ülkü Ocakları’nın sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde çocuklara söz konusu kitabın okunduğu, oyun oynandığı görüldü.

Söz konusu ‘ziyaretin’ ise görüntüleri sosyal medya hesaplarında “Asena Birimimiz, Genel Merkezimizin çıkardığı “16 Türk Devletine Zamanda Yolculuk” kitabı ile çocuklarımıza Türk tarihini sevdirmeyi ve öğretmeyi hedefleyen tarihi gerçeklerin kurgulandığı eserimizi, Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakım Evindeki çocuklarımıza okuyarak, hediyelerimizi paylaştı” ifadeleriyle paylaşıldı.