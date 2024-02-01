Kulis: CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermemesi, DEM Parti'deki kararı değiştirdi

Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere yaklaşık 2 ay kala siyasi partiler aday belirleme süreçlerini hızlandırdı. CHP, İzmir'de mevcut büyükşehir belediye başkanı Tunç Soyer yerine, Cemil Tugay'ı yarışa sürdü.

Karşıyaka Belediye Başkanı Tugay'ın adaylığı, ana muhalefet içinde de iş birliği yapma potansiyeli bulunan partilerde de tartışmalara yol açtı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, kulislerden edindiği bilgileri şöyle paylaştı:

"Ankara'da DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Antalya'da Kemal Bülbül ve Bolu'da Veli Saçılık isimleri netleşti. Bülbül, Pir Sultan Abdal Derneği'nin eski başkanıydı. Saçılık ise sosyalist kimliğiyle biliniyor.

Tunç Soyer yerine Cemil Tugay'ın tercih edilmesi, DEM'in İzmir'de aday çıkarmama kararını değiştirdi. Bir DEM Partili yetkili 'İzmir'de aday çıkarmayı tartışmıyorduk. Tugay'a bir tepkimiz olmamakla beraber örgütümüzde Soyer'in gösterilmemesine eleştiriler var' diyor.

'MERSİN'DE VAHAP SEÇER'İ DESTEKLEYECEKLER'

Aynı şekilde, seçime girme kararı alınan Adana, Balıkesir ve Bursa'da da adaylar belirleniyor. DEM Parti, yalnızca Mersin'de CHP'li Vahap Seçer'i destekleyecek."

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CEMİL TUGAY CHP'DE NEDEN ELEŞTİRİLİYOR?

Cemil Tugay'ın bir dönem 'beşli çete' içinde yer alan Mehmet Cengiz'le iş yapmış olması, CHP içinde tartışmalara konu oldu.

Eleştirilerle ilgili konuşan Tugay ise 2019 yılında Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevine geldiğinde Cengiz'in ilçe sınırları içerisinde konut projesi olarak aldığı bir arazi olduğunu ve buraya 'Mavişehir' projesinin yapılacağını belirtmiş; ardından şunları söylemişti:

'ESASEN ACEMİ OLDUĞUM BİR DÖNEMDİ'

"Bu arazi sınırları içinde belediyenin 2 dönümlük bir parseli kalmış. Ben de iş başına geldiğimde belediyenin kaynağa ihtiyacı vardı, borçları kapatmak durumundaydım ve esasen de acemi olduğum bir dönemdi. O dönem çalışanlar böyle bir arazi olduğunu bana söylediler, 'Bunu satarsak gelir elde edebiliriz' dediler. Bu araziyi süreçte Mehmet Cengiz'e değil de bir başkasına satmayı planladım ancak bir yasal engel vardı. Bu arsa davalarında eğer bir yeri satacaksanız o arsada daha çok hissesi olanın önceliği var. Dolayısıyla itiraz etmesi durumunda satış gerçekleşmiyor.

'MUHALİFLERİM CHP GENEL MERKEZİ'NE TAŞIDILAR'

O nedenle biz başka bir kişiye satamadık. Mehmet Cengiz tarafı mahkemeye gidebileceklerini ve belediyenin bu durumda daha az gelir elde edebileceğini söyledi. Ben de bunun üzerine onlarla mahkeme yoluna gitmeden pazarlık yaptım ve burayı sattım. Bunun karşılığında mahkeme yoluyla alacağımdan daha fazla para aldım. Ancak bu problem benden önce başlamış, benim dönemime yansımış bir problemdi. Ben bunu satınca benim muhaliflerim bunu CHP Genel Merkezi'ne taşıdılar."

BEŞLİ ÇETE HAKKINDA

İktidarın bazı önemli ihaleleri, kanunda 'doğal afetler, salgın hastalık' gibi istisnai durumlarda kullanılması gerektiği belirtilen 'pazarlık usulüyle' düzenlemesi son yılların en tartışılan konularından biri.

Bu yöntemle kamudan aldıkları ihalelerle adlarından söz ettiren şirketler, muhalefet partileri tarafından 'beşli çete' olarak adlandırılıyor. Ancak listenin 'beşten' büyük olduğu, aralarında Limak, Kolin, Cengiz, Kalyon, IC İçtaş, Makyol, Bayburt Grup, YDA, Çelikler, Yapı ve Yapı İnşaat ile Rönesans'ın da bulunduğu biliniyor.