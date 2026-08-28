Uçurumda Feci Kaza! Bingöl'de Hafif Ticari Araç 600 Metre Yuvarlandı

Bingöl'ün Genç ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

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Bingöl'ün Genç ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç uçurumdan yuvarlanarak hurdaya döndü. Gece saatlerinde yaşanan kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.. Kazada, gece saatlerinde Genç ilçesine bağlı Servi Yazılı köyü yakınlarında meydana geldi. Yatansöğüt köyünden Yazılı köyüne seyir halinde olan Mehmet Akgönül yönetimindeki 23 ABR 942 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Uçurumda Feci Kaza! Bingöl'de Hafif Ticari Araç 600 Metre Yuvarlandı - Resim : 1

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, hurdaya dönen araçtaki Hasan Bingöl, Osman Aslan, Barış Ayvaz ve sürücü Mehmet Akgönül'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Uçurumda Feci Kaza! Bingöl'de Hafif Ticari Araç 600 Metre Yuvarlandı - Resim : 2

5 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Kazada yaralanan İ.A., C.T., B.A., M.A. ve A.B. ise ekipler tarafından bulundukları yerden çıkarılarak ambulanslarla Genç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan 5 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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