Munzur Üniversitesi'nde Dikkat Çeken İddia! Sahte Belgelerle Hollanda'ya Personel Gönderildi

Tunceli Munzur Üniversitesi personelinin sahte kaşe, imza ve davet mektupları kullanılarak 6 yıldır Hollanda'ya gönderildiği iddia edildi. Usulsüzlüklerde binlerce euroluk kamu zararı oluştuğu öne sürülürken, üniversite yönetimi konuyla ilgili inceleme başlattı.

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Munzur Üniversitesi'nde Dikkat Çeken İddia! Sahte Belgelerle Hollanda'ya Personel Gönderildi
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Tunceli Munzur Üniversitesi'nde görev yapan bazı personelin sahte kaşe, imza ve davet mektupları kullanılarak yaklaşık 6 yıldır Hollanda'ya gönderildiği iddia edildi.

NTV'de yer alan haber göre, üniversitede makine mühendisi olarak görev yapan Uğur Yıldız, 2020'den bu yana Hollanda'daki bir şirket adına sahte kaşe ve imzalarla davet mektupları hazırladı. Bu belgeler kullanılarak son olarak yaklaşık 20 akademik ve idari personelin Rotterdam'a götürüldüğü öne sürüldü. Yurt dışına gönderilen personelin ulaşım masraflarının karşılandığı ve kendilerine günlük harcırah ödendiği belirtildi.

Munzur Üniversitesi'nde Dikkat Çeken İddia! Sahte Belgelerle Hollanda'ya Personel Gönderildi - Resim : 1

BİNLERCE EUROLUK KAMU ZARARI İDDİASI

İddialara göre usulsüz işlemler nedeniyle binlerce euroluk kamu zararı oluştu. Ayrıca program kapsamında personelin puanlama sıralamasının sahte belgeler kullanılarak değiştirildiği öne sürüldü. Söz konusu iddialar arasında, sahte evraklar üzerinden bazı kamu personeline gri pasaport çıkarılması da bulunuyor.

Munzur Üniversitesi'nde Dikkat Çeken İddia! Sahte Belgelerle Hollanda'ya Personel Gönderildi - Resim : 2

ÜNİVERSİTEDE İNCELEME BAŞLATILDI

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, kendi görev dönemi olan 2023'ten itibaren yurt dışına gönderilen personelin listesinin hazırlanması talimatını verdi. Peker, yapılacak incelemenin sonuçlarına göre gerekli görülmesi halinde soruşturma başlatılacağını açıkladı.

Kaynak: NTV

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