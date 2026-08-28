Türkiye ve Almanya'dan Hürmüz Krizi İçin Diplomatik Hamle: Bakanlar Masaya Oturuyor

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Türkiye ve Almanya'nın ortak girişimiyle, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin çözümüne yönelik dışişleri bakanları toplantısının 30 Ağustos Pazar günü İstanbul'da yapılacağı bildirildi. Alman haber ajansı dpa'nın Alman hükümeti kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un girişimiyle düzenlenecek toplantıya Suudi Arabistan, Pakistan ve Mısır'ın yanı sıra Fransa ve İngiltere dışişleri bakanlarının da katılması bekleniyor.

GÖRÜŞMELERDE HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN GÜVENLİĞİ ELE ALINACAK

DW Türkçe'nin aktardığı bilgilere göre toplantıda, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının güvenliği ve serbestliği başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirilecek. ABD'nin yürüttüğü İran savaşının sona erdirilmesine yönelik müzakerelerin tıkanmasının ardından İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantının Washington'a bir mesaj niteliği taşıması da bekleniyor.

İRAN SAVAŞINDA ÇÖZÜM UMUDU ÇIKMAZA GİRDİ

İran savaşının başlamasının üzerinden yaklaşık altı ay geçerken, mevcut durumun çıkmaza girdiği değerlendiriliyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması karşılığında ABD hükümetinden, haziran ayında üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve anlaşmadaki maddelerin uygulanmasını talep ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ı "ekonomik savaş" yoluyla baskı altına almaya çalışıyor.

UKRAYNA'DAN TAHIL İHRACATI DA GÜNDEMDE

İstanbul'daki toplantının gündem başlıklarından biri de Karadeniz'deki gelişmeler olacak. Savaş nedeniyle Ukrayna'nın tahıl ihracatında aksama yaşanıyor. Berlin yönetiminden yapılan açıklamada, Karadeniz'de bir çözüme ulaşılmasının toplantıya katılan tüm tarafların çıkarına olacağı belirtildi. Türkiye, Ukrayna buğdayını işleyen başlıca ülkeler arasında bulunurken Pakistan ve Mısır, Ukrayna tahılı ve tahıl ürünlerinin en büyük alıcıları arasında yer alıyor.

Kaynak: DW Türkçe