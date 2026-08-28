58 Yıllık Meyve Suyu Markası İçin Kritik Dönemeç! Mahkemeden Yeni Tarih

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58 yıllık geçmişiyle içecek sektöründe önemli bir yere sahip olan Duruk Ailesi'nin şirketi Aroma, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. Şirkete tanınan bir yıllık geçici konkordato süresinin mart ayında sona ermesinin ardından süreç Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor. Mahkeme, Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk, Uğur Duruk ve Aroma A.Ş. hakkında görülen davanın yeni duruşma tarihini 9 Eylül 2026 olarak açıkladı.

ALACAKLILARA MÜDAHİL OLMA ÇAĞRISI

Mahkeme tarafından yapılan duyuruda, şirketten alacağını tahsil edemeyen taraflar ve alacaklıların haklarını koruyabilmek amacıyla davaya müdahil olabilecekleri belirtildi.

AROMA İÇİN KRİTİK TARİH VERİLDİ

9 Eylül'de yapılacak duruşmada, konkordato süreci devam eden şirketin geleceğine ilişkin nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi