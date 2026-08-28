58 Yıllık Meyve Suyu Markası İçin Kritik Dönemeç! Mahkemeden Yeni Tarih

58 yıllık geçmişiyle içecek sektöründe önemli bir yere sahip olan Aroma'nın konkordato sürecinde yeni duruşma tarihi belli oldu. Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, şirket ve ilgili isimler hakkındaki davanın 9 Eylül 2026'da görülmesine karar verirken, nihai kararın bu duruşmada çıkması bekleniyor.

Son Güncelleme:
58 Yıllık Meyve Suyu Markası İçin Kritik Dönemeç! Mahkemeden Yeni Tarih
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

58 yıllık geçmişiyle içecek sektöründe önemli bir yere sahip olan Duruk Ailesi'nin şirketi Aroma, yaşadığı finansal sorunlar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuştu. Şirkete tanınan bir yıllık geçici konkordato süresinin mart ayında sona ermesinin ardından süreç Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor. Mahkeme, Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk, Uğur Duruk ve Aroma A.Ş. hakkında görülen davanın yeni duruşma tarihini 9 Eylül 2026 olarak açıkladı.

ALACAKLILARA MÜDAHİL OLMA ÇAĞRISI

Mahkeme tarafından yapılan duyuruda, şirketten alacağını tahsil edemeyen taraflar ve alacaklıların haklarını koruyabilmek amacıyla davaya müdahil olabilecekleri belirtildi.

58 Yıllık Meyve Suyu Markası İçin Kritik Dönemeç! Mahkemeden Yeni Tarih - Resim : 1

AROMA İÇİN KRİTİK TARİH VERİLDİ

9 Eylül'de yapılacak duruşmada, konkordato süreci devam eden şirketin geleceğine ilişkin nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meyve fabrika Bursa
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Çocuğu Okula Başlayacak Memurlar Dikkat! MEB'den İzin Düzenlemesi Çocuğu Okula Başlayacak Memura 3 Saat İzin
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar! Halk TV'ye Veda Ediyor İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar
ÇOK OKUNANLAR
FETÖ'nün Almanya Eğitim Ağı Deşifre Oldu! İhraç Edilen Eski Hakim ve Akıncı Üssü Sanığı Kemal Batmaz'ın Kızları Gözaltında İhraç Edilen Eski Hakim ve Akıncı Üssü Sanığı Kemal Batmaz'ın Kızları Gözaltında
Norveç Kralı V. Harald Hayatını Kaybetti 35 Yıldır Hüküm Süren Kral Hayatını Kaybetti
İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar! Halk TV'ye Veda Ediyor İsmail Saymaz'dan Sürpriz Karar
Buzul Çökmesinin Ardından Baraj Patladı! Nepal ve Çin Sınırında Büyük Panik: Helikopterler Yere İndi, Halk Dağlara Kaçıyor Buzul Çökmesinin Ardından Baraj Patladı! Nepal ve Çin Sınırında Büyük Panik
Muhalefette 'Cumhurbaşkanı Adayı' Krizi! İmamoğlu ve Yavaş Cepheleri Arasında İpler Koptu mu? Muhalefette 'Cumhurbaşkanı Adayı' Krizi! İmamoğlu ve Yavaş Cepheleri Arasında İpler Koptu mu?