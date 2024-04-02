Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki: Saldırıyı kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, son dönemde işlediği uluslararası hukuk ihlallerine bir yenisini eklediği belirtildi.

"İsrail’in, Şam’daki İran Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu eylemin tüm bölgeyi etkileyecek bir çatışmaya dönüşmesinden endişe duyulduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili tüm tarafları, sağduyulu ve itidalli hareket etmeye ve uluslararası hukuka riayet etmeye davet ediyoruz."

İRAN’IN SURİYE'DEKİ BÜYÜKELÇİLİK YERLEŞKESİNİN HEDEF ALINMASI

İran’ın Şam’daki Büyükelçilik yerleşkesinde yer alan Konsolosluk binasına dün düzenlenen hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2’si general rütbesinde, toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıda 6 Suriyelinin de ölenler arasında olduğu ve toplam ölü sayısının 13 olduğu açıklanmıştı.

İran, saldırıyı İsrail’in düzenlediğini açıklarken Tel Aviv yönetimi sessiz kalmaya devam etmişti.

Saldırıya misillemede bulunacağını duyuran İran, ABD'yi de sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı İsrail Filistin Suriye
İBB Meclisi üye sayıları belli oldu: CHP 184, AKP 130 sandalye aldı CHP 184, AKP 130 sandalye aldı
ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyor ATV'den seyircileri üzen karar. Apar topar iddialı dizi final yapıyor
Resmi Gazete'de yayımlandı! Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzenlenecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Uluslararası Sıfır Atık Günü kapsamında etkinlikler düzenlenecek
Yargıtay Başkanlığı seçiminde başkan yine seçilemedi! Mevcut başkan Akarca yarış dışı kaldı! Yargıtay Başkanlığı seçiminde başkan yine seçilemedi! Mevcut başkan Akarca yarış dışı kaldı!
Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu Mayıs ayına çok hızlı girecekler. Mayıs'ta zengin olacak 4 burç belli oldu
Görüntüler ortaya çıktı! CHP İstanbul İl Başkanı duyurdu: CHP Arnavutköy'de itiraz etti CHP Arnavutköy'de itiraz etti
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden düşüyor? Dolar kuru neden düşüyor?
Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava Yapışık ikizlerle evlenen damada eski eşinden dava
Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu Türkiye'nin en genç belediye başkanları belli oldu
Mehmet Şimşek'ten kritik uyarı: Tapu sahipleri dikkat! Tapu sahipleri dikkat!
Seçilen belediye başkanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu Seçilen belediye başkanlarının ne kadar maaş alacağı belli oldu