Türkiye Günlerce Bunu Konuşmuştu: Ağabey Enes Güran'ın Kolundaki Isırık İzinin Fotoğrafı Ortaya Çıktı

7 Kasım'da başlayan Narin Güran cinayeti davasında sanık Enes Güran ve tanıkların savunmaları mahkemede dinlendi. Mahkeme heyeti, duruşmanın 26 Aralık tarihine ertelenmesine karar verdi.

KOLUNDAKİ ISIRIK İZİ DİKKAT ÇEKTİ

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, sanık Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleri, soruşturma kapsamında değerlendirilen fotoğraflar arasında yer aldı. Savcının ısırık izleri hakkında soru sorması üzerine Enes Güran, “Bu izleri olaydan üç gün sonra kendim yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için değil, kardeşim Narin için girdim,” açıklamasında bulundu. "Neden diğer kardeşlerin değil de siz davaya dahil edildiniz?" diye sorulan Güran, bunu hiç düşünmediğini savundu.

İŞTİRAK HALİNDE KASTEN ÖLDÜRME SUÇLAMASI

Mahkeme başkanı, Enes Güran’a, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldığını belirtti. Enes Güran, diğer kardeşlerinin değil de kendisinin sanık olarak yargılanması hakkında düşünmediğini ifade etti.

MORLUKLAR VE İZLER HAKKINDA AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir’in sorusu üzerine Enes Güran, kolunu nasıl ısırdığını mahkemede gösterdi. Ayrıca, sırtındaki izlerin Nevzat Bahtiyar'ın ahırındaki çivilerden kaynaklandığını, mısır tarlasında oluşmadığını savundu. Narin’in ölüm haberini cezaevinde aldığını belirten Güran, bu haberin kendisini şoka soktuğunu söyledi.

Kaynak: Sabah