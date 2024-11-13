Narin Güran Cinayetinde 'Üfürükçü' İddiası: Valilikten Yeni Açıklama Geldi

Diyarbakır Valiliği, 'Narin,'üfürükçü'lerle arandı' iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Güran ailesinin kendi inisiyatifleriyle üfürükçü diye tabir edilen kişilerle görüştüğü, jandarma personelinin bu kişilerle görüşmediği ifade edildi.

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Narin Güran Cinayetinde 'Üfürükçü' İddiası: Valilikten Yeni Açıklama Geldi

Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ı arama çalışmaları sırasında jandarmanın 'üfürükçü'ye gittiği iddia edilmişti. Diyarbakır Valiliği'nden konuya ilişkin yalanlama geldi.

Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Narin Güran'ın kayıp olarak arandığı dönemde, çocuğun bulunabilmesi için aile bireyleri kendi inisiyatifleriyle 'üfürükçü' diye tabir edilen bazı kişilerle görüşmüş, bu kişiler köyde kısa süreli arama yapmıştır. Durumdan şüphelenen sağlık personelinin haber vermesi üzerine jandarma personeli olaya müdahil olmuştur.

'JANDARMA BU KİŞİLERLE GÖRÜŞMEDİ'

Jandarmanın olaya müdahalesi bu kişilerin araştırmasını ve sorgulamasını yapmaktan ibaret olup, jandarma personelinin bu kişilerden Narin Güran'ın bulunması için yardım talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir."

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Kaynak: AA

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