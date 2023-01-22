Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II'den Kur'an'a yönelik İsveç'teki çirkin saldırıya kınama

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak II, İsveç'te Kur’an-ı Kerim’i yakma teşebbüsüne yönelik sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sahak II, çirkin saldırıyı kınadı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II'den Kur'an'a yönelik İsveç'teki çirkin saldırıya kınama

İsveç'te İslamiyet'in kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıya art arda tepkiler geliyor.

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak II, İsveç'te Kur’an-ı Kerim’i yakma teşebbüsüne yönelik kınama mesajı yayımladı. 

 Sahak II açıklamasında "Başta Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II Hazretleri olmak üzere, Ruhani Meclis, ruhaniler, vakıf yönetim kurulları ve Türkiye Ermenileri cemaati, yapılan bu çağdışı hareketi esefle kınamaktadırlar" ifadelerini kullandı. 

Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak II'nin açıklaması şöyle oldu:

İsveç’te İslam aleminin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’i yakma teşebbüsü derin infial uyandırmıştır. Hiçbir nedenle izah edilemeyecek bu menfur hareketin sadece İslam dini müntesiplerinin dini duygularını rencide etmekle kalmadığı, bunun yanı sıra farklı inançlara mensup insanlar arasında düşmanlık duygularını körüklemeye matuf hareketler olduğu göz ardı edilemez. Demokrasi, özgürlük ve insan haklarıyla kesinlikle bağdaşmayacak bu hareket, bu duyguları paylaşan kişiler tarafından kabul görmeyeceği muhakkaktır.

Başta Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II Hazretleri olmak üzere, Ruhani Meclis, ruhaniler, vakıf yönetim kurulları ve Türkiye Ermenileri cemaati, yapılan bu çağdışı hareketi esefle kınamaktadırlar.

Dünyamızın çeşitli sorunlarla boğuştuğu bu günlerde sevgiye, huzura, barışa ne kadar muhtaç olduğu bilinmektedir. İnsanların din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin dünyamızın sorunlarına sorun katacak hareketlerden sakınmalarının ve var güçleri ile arzu edilen huzur ortamının sağlanmasına hizmet etmelerinin daha doğru olacağını hatırlatıyoruz. Tanrı'nın ilahi hikmeti ile bu yolda çalışacak olanlara önderlik etmesi için dua ediyoruz.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II'den Kur'an'a yönelik İsveç'teki çirkin saldırıya kınama - Resim : 1

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II'den Kur'an'a yönelik İsveç'teki çirkin saldırıya kınama - Resim : 2

 
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