Ankara'da simide zam: Yarından itibaren 7 liraya satılacak

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını açıkladı. Delibaş, zamda maliyet artışlarının etkili olduğuna dikkat çekti.

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Ankara'da simide zam: Yarından itibaren 7 liraya satılacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), kasım ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,51 artarken, yıllık enflasyon yüzde 85,51'den yüzde 84,39'a düştü. ENAG ise, enflasyonu yüzde 170,70 olarak açıklarken, İTO'nun İstanbul için açıkladığı rakam yüzde 105,55 oldu. Enflasyondaki yükseliş ile birlikte simit de zamlardan nasibini aldı. 

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını açıkladı. Delibaş, “Doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20-yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur” dedi.

Savaş Delibaş, ANKA Haber Ajansı’na daha önce yaptığı açıklamada, ham maddeye yüzde 200’ün üzerinde zam geldiğini belirtmiş ve ocak ayında simide zam yapılacağını duyurmuştu.

Delibaş, dün yaptığı açıklamada, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını bildirdi. Delibaş, zammın gerekçesini ise şöyle a çıkladı:

“Pazartesi günü Ankara’da 100 gramlık simit 7 TL. Sadece Ankara’da değil Türkiye’de doğal gazın yüzde 164 zam alması, elektriğin yüzde 200 zam alması, un fiyatlarının tekrardan yüzde 20, yüzde 30 zam yemesi, susam fiyatının hareketlenmesi, kiraların artış göstermesi ve asgari ücretin yüzde 65 zam almasından dolayı Ankara simidi 7 lira olmuştur.”

 
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