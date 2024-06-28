TTB seçimlerinde 3 liste yarışacak

Halk sağlığı, hekim ve sağlıkçının sorunu, çocuk, kadın hakları başta olmak üzere pek çok alanda çalışmalar yürüten, uzun süredir de iktidarın hedefinde olan Türk Tabipleri Birliği'nde (TTB) bu hafta sonu seçim heyecanı yaşanacak. Bugün başlayacak olan ve 3 gün sürecek kongrenin son gününde TTB delegeleri yeni yönetimi belirlemek için sandık başına gidecek. Mevcut başkan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, iki dönem başkanlık yaptığı için mevzuat gereği yeniden aday olamayacak. Mevcut TTB yönetiminin seçimlere ‘‘Etkin Demokratik Mücadeleci TTB’’ adı altında bir liste ile gireceği belirtiliyor. Geçen günlerde listesini açıklayan Tabip Odaları İnisiyatifi ile mevcut yönetimin ortaklaşma görüşmeleri sürüyor. Seçimlerde ayrıca iktidar blokuna yakın hekimlerin listesi de yer alacak.

TTB'nin 76. Büyük Kongresi bugün Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salonu’nda başlayacak. Kongrenin ilk günü divan seçimi, gündemin okunması ve Prof. Fincancı’nın açılış konuşmasıyla başlayacak. İkinci gün çalışma, mali ve denetleme raporlarının görüşülmesi ile 2024-2026 dönemi aday başvurularının alınmasıyla devam edecek. Üçüncü gün yeni başkan seçimi yapılacak. 65 tabip odasından 488 delege oy kullanacak. Delege listelerinin toplandığı 29 Haziran’da aday listeleri de netleşmiş olacak.

"3 LİSTE YARIŞACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Tabip Odaları İnisiyatifi’nin TTB Merkez Konseyi adayları arasında yer alan Prof. Dr. Alpay Azap, sağ blok ile ulusalcı grubun ortak bir listesi olduğunu belirterek, ‘‘Şu an için 3 liste yarışacak gibi görünüyor. Soldaki iki listenin tek bir ortak liste ile girebilmesi için görüşmeler yürüttük. Tabip Odaları İnisiyatifi olarak TTB’nin önümüzdeki dönem ihtiyaçlarını karşılayacak bir tek liste olmasını çok önemsiyoruz. İlkeler ve hedefler zemininde bir ortaklaşmayı önemsiyoruz. Kendimizi ayrı bir grup olarak tanımlamıyoruz. TTB'nin farklı ve güçlü bir faaliyet yürütmesi gerektiği, tekrar hekimlerin ve toplumun gözünde sözünün ağırlığının olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu da ancak hekimlerle güçlü bağlar kurarak olabilir’’ dedi.

Azap, şöyle devam etti: ‘‘Hekimler gözünde maalesef TTB'nin sözünün ağırlığı çok azaldı. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bunu değiştirmenin yolu da sağlık hakkı, hekimlerin hakları ve demokrasi mücadelesini, bir diğerini öncelemeden ve olabildiğince çok hekimi katarak yürütebilmek. Hekimlerle güçlü bağlar kurabilmek gerekiyor. Odalarda seçimler yapıldı, hekimler delegelerini, oda yönetimlerini seçti. Seçili oda kurullarının inisiyatifiyle belirlenen kişilerden oluşacak bir merkez konseyin önümüzdeki zor dönemde etkili bir çalışma yürütebileceğini düşünüyoruz. Seçili kurulların inisiyatifini gözetmekle hem bölgedeki tabip odalarını hem de o odalarda çalışan destekleyen hekimleri sürece katabileceğiz. Bu yöntemle oluşturulmuş tek listenin çok başırılı olacağını düşünüyoruz. Kendi listemizi belirlerken de odaların inisiyatifi dışında bir şey yapmamaya özen gösteriyoruz. Mevcut yönetim ekibi de böyle bir yöntemi belirlerse zaten sayılardan bağımsız TTB'nin gelecekte güçlü bir faaliyet yürütmesini sağlayacak ortak liste oluşabilir. Önemli olan TTB'nin hekim hareketinin daha da güçlenmesini sağlayacak bir listedir."

TTB İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise tek liste olarak seçime girmek için görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi.

Ökten "İki liste çıkarsa da Etkin Demokrat Grubu'nun listesi hazırdır ancak TTB'yi sağcılara bırakmamak adına arkadaşlarla görüşmelerimizde elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. O yüzden biz kendi listemizi, diğer grup açıklamasına rağmen açıklamadık. Tekrar toplantılarımız var. Tek liste olabilme umudumuzu koruyoruz" dedi.