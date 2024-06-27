ABD'nin Eylem Tok ve Timur Cihantimur için görüşü belli oldu: 'İade edilsin'

İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada, 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok'un da araçla kaçtığı ve ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittiği tespit edilmişti.

Türkiye'nin iade talebi üzerine Boston'da yakalanan Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un iade süreci devam ediyor.

ABD'DEN 'İADE EDİLSİN' GÖRÜŞÜ

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Eylem Tok ve Timur Cihantimur ile ilgili görüşü belli oldu. VOA Türkçe'den Mehmet Sümer'in haberine göre, bakanlık, savcılığa gönderdiği yazıda, Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesi yönünde görüş bildirdi.