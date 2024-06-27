AJet'in genel müdürü de çift maaşlı çıktı

THY’nin yan kuruluşu Anadolujet’in yerine kurulan AJet’in ilk Genel Müdürü Kerem Sarp'ın çift koltuklu ve çift maaşlı olduğu ortaya çıktı.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre, Anadolujet’te Genel Müdür Yardımcısı olan Sarp, AJet’e atanınca THY Opet Havacılık Yakıtları Anonim Şirketine de Yönetim Kurulu üyesi oldu. CHP, Sarp’ın aldığı ücretin açıklanmasını istedi. Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “İmam Hatipli THY Genel Müdürü ayda 1 milyon 400 bin lira alıyor. AJet Genel Müdürünün ücreti ne kadar?” diye sordu.

ÖNEMLİ OLAN İMAM HATİP

Günaydın, TBMM’de yaptığı açıklamada AJet uçuşlarında yaşanan rötarlardan büyük şikayetler olduğunu da belirterek şunları söyledi:

“Kurban bayramı süresince 10 saate varan rötarlar oldu. Dünyada 10 saat rötar yapan başka bir hava yolu şirketi var mı? AJet'e bir Genel Müdür atanmış. Bu Genel Müdür aynı zamanda Opet Havacılık Yakıtları Anonim Şirketinin de yönetim kurulu üyesi. AJet’in Genel Müdürü olarak ne kadar maaş alıyor, Yönetim Kurulu üyesi olarak ne kadar alıyor? Kendisi Pendik İmam-Hatip Lisesi mezunu. Bizim ülkemizde liyakat ve kariyer açısından Harvard ya da Cambridge işe yaramaz; Pendik ya da Kartal İmam-Hatip Lisesi mezunu olursanız Genel Müdür de olursunuz, ayda 1 milyon 400 bin lira da alırsınız. O genel müdür dünyanın herhangi bir yerinde, hava yolu şirketlerinde genel müdürlük yapabilir mi? Almanya’da, Fransa’da yapabilirse bu maaşı hak eder.”