Çanakkale'den sonra Mersin de sallandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Çanakkale'den sonra Mersin de sallandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 26 Haziran 2024 saat 23.37'de Mersin'in Toroslar ilçesinde deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.0 Mw olarak açıklanırken, deprem yerin 5,7 km derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mersin Deprem
Son Güncelleme:
HSK'dan hakim Altınok ve savcı Aslan hakkında açıklama: Meslekten çıkarıldılar HSK'dan hakim Altınok ve savcı Aslan hakkında açıklama: Meslekten çıkarıldılar
NOW TV'den 5 yeni transfer! Anlaşmalar tamamlandı ve kadroya girdiler NOW TV'den 5 yeni transfer! Anlaşmalar tamamlandı ve kadroya girdiler
Bolivya'da darbe girişimi: Askeri araçlar başkentte sokağa çıktı Bolivya'da darbe girişimi başladı
Bayram tatili İstanbul'a yaradı: Hava kirliliği yüzde 55 azaldı Bayram tatili İstanbul'a yaradı: Hava kirliliği yüzde 55 azaldı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin rakibi belli oldu: İşte EURO 2024'te son 16 tur eşleşmelerinin tamamı... Türkiye'nin rakibi belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'ndan A Milli Takım'a kötü haber! Hakan Çalhanoğlu'ndan A Milli Takım'a kötü haber!
Dünyada bir ilk: Çiftlik hayvanlarından 'gaz vergisi' alınacak Dünyada bir ilk: Çiftlik hayvanlarından 'gaz vergisi' alınacak
Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin tatili iptal edildi Resmi Gazete'de yayımlandı: TBMM'nin tatili iptal edildi
Sendikalar, İliç maden faciasının temel nedenini gösterdi: Üç yılda yapılacak üretim 10 ayda yapılmış Sendikalar, İliç maden faciasının temel nedenini gösterdi