Çanakkale'den sonra Mersin de sallandı
Mersin'in Toroslar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Mersin'in Toroslar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre 26 Haziran 2024 saat 23.37'de Mersin'in Toroslar ilçesinde deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4.0 Mw olarak açıklanırken, deprem yerin 5,7 km derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 26, 2024
YUKSEKOLUK-TOROSLAR (MERSIN) https://t.co/59zhSo6EWw
26.06.2024, 23:37:12 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 5.7 km#Kandilli
Kaynak: Gerçek Gündem
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