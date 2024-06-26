HSK'dan hakim Altınok ve savcı Aslan hakkında açıklama: Meslekten çıkarıldılar

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), bazı basın yayın organlarında "Adana Hakimi Gül Altınok ve Mardin Cumhuriyet Savcısı Fatih Aslan'ın haklarındaki birtakım iddialara rağmen görevlerine devam ettiği, kendileriyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığı" haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

HSK'dan yapılan yazılı açıklamada, hakim Altınok hakkında Adana'da görev yaparken kurula intikal eden iddialar üzerine, soruşturma izni verildiği hatırlatıldı.

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi uyarınca Altınok'un tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Anılan disiplin soruşturması devam etmektedir. Ayrıca adı geçen hakim hakkında daha önce Edirne ilindeki görevi esnasındaki suç teşkil eden iddialar nedeniyle verilen soruşturma izni üzerine yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen rapora istinaden, iki kez meslekten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Öte yandan, anılan hakim hakkında Kurulumuzca verilen kovuşturma izni kapsamında konusu suç teşkil eden eylemleri nedeniyle yargılanmasına Yargıtay 5. Ceza Dairesinde devam edilmekte olup, duruşması 10 Eylül 2024 tarihine bırakılmıştır."

Savcı Fatih Aslan hakkında ise soruşturma konusu eylemleri nedeniyle iki kez meslekten çıkarma cezası verildiği, bu kararların ise kesinleştiği aktarılan açıklamada, kurul tarafından verilen kovuşturma izni kapsamında Aslan'ın yargılanmasına Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildiği anımsatıldı.

Açıklamada, "Kurulumuzca yargı mensupları ile ilgili iddialar hassasiyetle takip edilmekte olup, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevzuatımızdan kaynaklanan görev ve yetkilerimiz çerçevesinde gecikmeksizin gerekli işlemlere tevessül edilecektir. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından haklarında disiplin işlemi yapılan ve yargılamaları devam eden kimi yargı mensupları hakkında işlem yapılmadığı yönünde haber yapılmasının yargının itibarını ve yargıya olan güveni olumsuz etkileme ihtimali bulunduğundan, toplumun tüm kesimlerinin bu hususa hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir" denildi.