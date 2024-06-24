Türk Tabipleri Birliği seçime gidiyor: Şebnem Korur Fincancı aday olmayacak

Türk Tabipleri Birliği'nin 76. Büyük Kongresi 28-30 Haziran'da yapılacak. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yeniden aday olmayacak.

Türk Tabipleri Birliği seçime gidiyor: Şebnem Korur Fincancı aday olmayacak

TTB’nin 76. Büyük Kongresi, 28 Haziran’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdülkadir Noyan Konferans Salon’unda Sıhhiye’de yapılacak. Kongrenin ilk günü divan seçimi, gündemin okunması, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın açılış konuşması ile başlayacak.

Kongrenin ikinci günü ise çalışma, mali ve denetleme raporlarının okunması ve görüşülmesiyle devam edecek. İkinci gün ayrıca TTB’nin 2024-2026 dönemi için aday başvuruları alınacak. Üçüncü gün ise seçim yapılacak. Seçim, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası önündeki öğrenci kantininde yapılacak.

ADAY LİSTESİ AÇIKLANMADI

Mevcut TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 2 dönem başkanlık görevini yürüttüğü için bu dönem için başkanlık için aday olamayacak.

TTB seçimlerinde henüz yarışacak aday listesi ortaya çıkmadı.

Kaynak: ANKA

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Şebnem Korur Fincancı
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