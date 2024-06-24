Ankara’da şüpheli ölüm! TBMM’de görevli polis evinde ölü bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli Şükrü Alantor (40), evinde ölü bulundu.

Ankara’da şüpheli ölüm! TBMM’de görevli polis evinde ölü bulundu

TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polis Şükrü Alantor'dan haber alınamaması üzerine polis ekipleri Alantor'un evine gitti. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda Alantor, beylik silahıyla birlikte evinin salon kısmında ölü bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Alantor'un kesin ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak inceleme sonucunda belli olacak.

Öte yandan Alantor'un 2012 yılında evlendiği 2013 yılında boşandığı ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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