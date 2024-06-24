Diyarbakır'daki Burger King'e saldırılanların camide örgütlendikleri iddia edildi: "Polis müdahale etmedi"

Diyarbakır’da saldırıya uğrayan fast food zinciri Burger King’in şube ortaklarından Ömer Felat Kaya, "60-70 kişilik bir grup organize bir şekilde camide toplanıp restoranımıza girdi. Polis müdahale etmedi" ifadelerini kullandı.

22 Haziran'da Kayapınar ilçesinde bulunan Mahabad Bulvarı'ndaki Starbucks ile Sur ilçesinde bulunan Burger King şubelerine bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Burger King şubesinin ortaklarından Ömer Felat Kaya, Mezopotamya Ajansı’na yaptığı açıklamada, saldırının organize olduğuna dikkat çekerek, "Personellerin telefonuyla işyerine geldim. Geldiğimde 60-70 kişilik bir grubun organize bir şekilde camide toplanıp restoranımıza girdiklerini ve müşterileri kovarak, masaları sandalyeleri dağıttığını, camlara duvarlara boyalı balonlar fırlattıklarını içerde slogan atıklarını gördüm. Personellerimizi 'Bu burada kalmayacak. Yarın burası açılmayacak. Bu son değil' sözleriyle tehdit etmişler. Geldikleri ilk anda polis ekipleri yoktu.” İfadelerini kullandı.

'BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE YÖNLENDİRİLDİLER'

Saldırgan grubun bilinçli bir şekilde yönlendirildikleri iddiasında bulunan Kaya, polisin müdahale etmediğini ise şöyle anlattı:

"Temel sorun bu ama biz grubun bir yerlerden bilinçli bir şekilde yönetildiğine inanıyoruz. Personellerin anlattıklarına göre, birbirlerine talimatları tamamen bir yerlerden aldıkları buna göre yol aldıklarını gösteriyor. Yaşananlardan sonra dün gece ben ve olay esnasında olaya şahitlik eden vardiya müdürümüz, suç duyurusunda bulunduk. O grup içeride provokasyonunu devam ettirirken, burada duran polis memurlarına neden bir ya da iki tanesini müdahale edip gözaltına almadıklarını sorduk. İşin açıkçası biz de bir cevap alamadık."

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 16 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında, olaya ilişkin 16 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında, "22 Haziran 2024 Cumartesi günü Diyarbakır Sur ve Kayapınar ilçelerinde iki ayrı işletmeye giren 16 şahsın işlemleri Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce yapılmaktadır. Bugün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceklerdir" denildi.