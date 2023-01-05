'TRT, stüdyo yerine cami yapıyor' iddiası

TRT Genel Müdürlüğü yerleşkesine cami yapılması için harekete geçildi. Cami ile ilgili detaylar açıklanmazken, inşaatının Kalyon tarafından yapılacağı ileri sürüldü. Öte yandan Genel Müdürlük yerleşkesi içerisinde mevcut mescit ve 400 metre mesafede cami yer aldığı belirlendi.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, kendisine ait stüdyosu bulunmayan TRT’nin yerleşkesine cami yapılmasına tepki gösteren Haber-Sen Genel Sekreteri İbrahim Damatoğlu, “TRT’nin kendisine ait stüdyoları bulunmuyor. TRT stüdyolarını, yandaş şirketlerden kiralayarak milyonlarca para ödemektedir. Aynı zamanda dış alımlar, dizi ve belgesel yapımları yandaş firmalardan satın almaktadır. Sendika olarak TRT yönetimine kendi stüdyolarının yapılmasını talep ettik. Bu konuda proje oluşturuldu fakat bu hiçbir zaman hayata geçmedi” dedi.

Damatoğlu şu ifadeleri kullandı: “Kamu hizmeti yayıncılığı ilkesinde olması gereken TRT, bu ilkeden uzak bir anlayış sergiliyor. TRT kendi ekipmanlarını, stüdyolarını oluşturmadığı için dışarıdan alıma zorlanıyor. Oysa TRT, nitelikli kamu yayıncılığı yapmak zorundadır. Tıpkı İngiltere’deki BBC gibi… TRT'nin, kâr etmek ve reyting amacı olmamalıdır. TRT halkın kanalı olmalıdır. TRT, bu tür yatırmaları yapmadığı gibi hemen 400 metre mesafede büyük bir cami ve yerleşke içerisinde mescit olmasına rağmen cami yapımına gidiyor. Biz buna tepki gösteriyoruz. TRT’nin doğru harcamalar yapması gerekiyor.”