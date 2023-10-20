Trendyol'dan 'Filistin temalı ürünlerin kaldırıldığı' iddiasına ilişkin açıklama

Filistin temalı ürünlerin site içi arama motorunda çıkmamasıyla ilgili Trendyol'dan açıklama geldi.

Trendyol'dan 'Filistin temalı ürünlerin kaldırıldığı' iddiasına ilişkin açıklama

Trendyol, Filistin temalı ürünlerinin platformlarında kasıtlı kaldırıldığı iddiaları ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, “Ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır” denildi.

Marka tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır.

Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır.

Türkiye'nin Trendyol’u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.”

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