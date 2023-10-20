Gazeteci Barış Pehlivan'ın tahliye talebine ret!

Maltepe Açık Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Barış Pehlivan'ın tahliye talebi reddedildi. Avukat Hüseyin Ersöz, Pehlivan'ın 2024 Mart ayına kadar tutuklu kalacağını duyurdu.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın tahliye talebine ret!

Maltepe Açık Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Gazeteci Barış Pehlivan adına, İnfaz Hakimliği kararına yapılan itiraz reddedildi. Avukat Hüseyin Ersöz, ret kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

"HUKUKEN BİR ENGEL OLMAMASINA KARŞIN.."

Ersöz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Barış Pehlivan adına İnfaz Hakimliği Kararına yaptığımız itiraz Silivri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren “yeni infaz düzenlemesi” ile hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verilmesinin önünde hukuken bir engel olmamasına karşın, Gazeteci Barış Pehlivan, Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulmaya devam ediliyor.

Bu Karara karşı da Kanun Yararına Bozma ve AYM Bireysel Başvuru süreçlerini başlatacağız ancak Denetimli Serbestlik Kararının Kaldırılmasına gerekçe gösterilen davanın Kasım ayındaki duruşmasında, Beraat Kararı çıkmaz ise Barış Pehlivan 2024 yılı Mart ayına kadar cezaevinde kalmaya devam edecek."

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