İktidarın 'sessiz' Türkiye Yüzyılı: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri iptal ediliyor

'Türkiye Yüzyılı' sloganıyla kampanya yürüten AKP iktidarı, Hamas-İsrail çatışmalarını gerekçe göstererek Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarını iptal etti.

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İktidarın 'sessiz' Türkiye Yüzyılı: Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri iptal ediliyor

GERÇEK GÜNDEM

Seçimlerde Cumhuriyet'in 100. yılına gönderme yaparak, 'Türkiye Yüzyılı' sloganını kullanan AKP, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü sessiz sedasız geçirme eğiliminde. AKP iktidarı 'Türkiye Yüzyılı' kampanyasını yok sayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlamalarını iptal etti. Cumhuriyet'in yüzüncü yılı AKP iktidarı tarafından görmezden geliniyor.

Hamas-İsrail çatışmalarını bahane eden AKP iktidarı, 100. yılı sessiz sedasız geçirme kararı aldı. TRT'nin Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri de Filistin'deki çatışmalar bahane edilerek iptal edildi.

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, İsrail'in her gün bombaladığı Gazze'de yaşamını yitirenler için 3 günlük milli yas ilan edilmişti. 19, 20 ve 21 Ekim'de sürecek olan milli yas, görünen o ki Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini de etkileyecek.

Gazze için 3 günlük yas ilan edildiGazze için 3 günlük yas ilan edildiGündem

ETKİNLİKLER İPTAL EDİLİYOR

Son olarak TRT, 'Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenleyeceği ve tüm hazırlıkları biten eğlence odaklı konser ve gösterileri, Gazze’de yaşanan endişe verici insanlık dramı nedeniyle' ileri bir tarihe ertelediğini duyurmuştu. İktidara yakın medya organlarının 'Cumhuriyet Bayramı'nda etkinlikler iptal edilmedi' haberlerinin aksine bazı belediyeler etkinlikleri bir bir iptal ediyor.

AKP iktidarının Cumhuriyet'in 100. yılı için resmi olarak herhangi bir etkinlik yapıp yapmayacağı ise bilinmiyor.

ETKİNLİK İPTALLERİNE TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada birçok vatandaşın etkinliklerin iptal edilmesine tepki gösterdiği görüldü. Vatandaşlar, Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanması gerektiğini belirtti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan da iktidarın Cumhuriyet'in 100 yılı kutlamalarını etkinlik yapmadan geçirecek olmasına tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşım yapan Türkkan, "Cumhuriyetin 100. yılına sadece 9 gün kaldı. Devletimizin yüzyıl için yaptığı bir etkinlik vs var mı? Yok..! Yer gök 100. Yıl olmalıydı ama yapmıyorlar. Çünkü Cumhuriyeti unutturmak istiyorlar. Çünkü Atatürk’ü unutturmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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