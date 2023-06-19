TÖP’e operasyon: Düğün takılarına 'örgüt parası' denildi

Evrensel'de yer alan habere göre Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) ve Mor Dayanışma üyelerine yönelik operasyonlarda, gözaltına alınanlar oldu. TÖP Sözcüler Kurulu Üyesi ve Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, “Gözaltına alınan arkadaşlarımızdan biri yeni evlenmişti. Evindeki takılara el konulmuş, fotoğraflanarak terör örgütü bütçesinin kaynağı gibi yandaş basında haberler yapılmış” dedi.

TÖP ve Mor Dayanışma üyelerine yönelik Ankara merkezli soruşturmada bu sabah 4 kişiye operasyon düzenlendi, 3 kişi gözaltına alındı. Aralarında TÖP Merkez Koordinasyon Üyesi Hatice Göz'ün evinin de bulunduğu evlere polis baskını düzenlendi.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada ise "terör" suçlamasında bulunuldu. Açıklamada, “TKP/Kıvılcım terör örgütüne” yönelik operasyon yapıldığı iddia edilerek, "Örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri, eleman temin etmek amaçlı legal alan faaliyetlerini sürdükleri ve örgüt propagandası yaptıkları, yapılan istihbarat çalışmaları ve MASAK-HTS analizleri neticesinde tespit edilen" kişilerin gözaltına ifade edildi. Operasyonda 2 bin 900 avro, "propaganda malzemeleri" ile yasak olduğu iddia edilen yayınların alındığı öne sürüldü.

KOCA: KUMPAS HAZIRLIĞI

TÖP Sözcüler Kurulu Üyesi ve Yeşil Sol Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca, dosyada gizlilik kararı olduğunu belirterek, “Avukatlarımız görüşmek için girişimde bulunuyorlar. Siyasi iktidarın basına sızdırdığı haberlerde, ‘terör örgütü’ operasyonu şeklinde lanse ediliyor. Kumpas hazırlığı içerisinde olduklarını anlıyoruz. Toplumsal Özgürlük Partisinin meşru faaliyetleri, çeşitli iddialarla terörle ilişkilendirilerek engellemek isteniyor” dedi.

DÜĞÜN TAKILARINA "ÖRGÜT PARASI" DEDİLER

“Arkadaşlarımızın fotoğrafları basına sızdırılıyor, terör örgütüyle ilişkilendirmeye çalışıyorlar” diyen Koca, “Gözaltına alınan arkadaşlarımızdan biri yeni evlenmişti. Evindeki takılara el konulmuş, fotoğraflanarak terör örgütü bütçesinin kaynağı gibi yandaş basında haberler yapılmış. En büyük dayanak olarak da bu düğün ziynetleri gösterilmiş durumda” diye konuştu.

Koca, dosyaya ulaştıktan sonra daha ayrıntılı bir değerlendirme yapabileceklerini ifade etti.