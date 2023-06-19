Mahkeme 'mezarda biter' sözünü böyle akladı! "Tehdit değil, ilişkimiz ömür boyu sürecek mesajı"

T24 yer alan Asuman Aranca haberinde soruşturma dosyasına göre, Eskişehir’de yaşayan M.Ç isimli kadın, geçen Kasım ayında savcılığa giderek, o sırada Fethiye’ye kaymakam olarak atanan eski Vali yardımcısı Alper Balcı hakkında şikayetçi oldu.

M.Ç, savcılığa verdi ifadede, Balcı ile 4 yıl önce tanıştıklarını belirterek, “Kendisi evli olmasına rağmen bana yalan söyleyerek dini nikah kıydırmış olup benim gururumla oynamıştır. ‘Ben senin dini nikahlı kocanım, üzerinde hakkım var’ diyerek benden birçok kez borç almış, geri ödememiştir” dedi. M.Ç ifadesinin devamında, ilişkileri süresince Balcı’nın kendisine karşı tehdit ve cinsel taciz suçlarını da işlediğini öne sürdü.

‘CİNSEL İÇERİKLİ MESAJLAR ATARAK BENİ TACİZ ETMİŞTİR’

Balcı ile aralarındaki yazışmalara ilişkin 94 ayrı ekran görüntüsü sunan M.Ç şunları anlattı: “Sunduğum ekran görüntülerinde de görüleceği üzere defalarca ilişkimizi sonlandırmak istememe rağmen ‘mezarda biter’ şeklinde beni tehdit etti. Bana üzerinde ismi yazan silah fotoğrafları göndermiştir. Bu şekilde beni korkutarak ayrılmama izin vermedi. Kendisini uyarmama rağmen bana birçok kez müstehcen ve cinsel içerikli mesajlar atarak beni taciz etmiştir”

BAKANLIĞA DA ŞİKÂYET ETMİŞ

Balcı’yı İçişleri Bakanlığına da şikâyet ettiğini ve şikayetinin ardından Balcı’nın Fethiye Kaymakamlığı’ndan alınarak Kırşehir’e Vali Yardımcısı olarak atandığını söyleyen M.Ç, “Bu konuda CİMER'e de başvuru yaptım. Ancak bana henüz bir cevap gelmedi” diyerek, gönderdiği paralara ilişkin banka dekontlarını da delil olarak savcılığa verdi.

DOSYA ANKARA’YA GELDİ

Şikâyet üzerine “tehdit, hakaret, cinsel taciz ve ısrarlı takip” suçlarından soruşturma başlatan Eskişehir Başsavcılığı, iddia konusu suçlamaların “kişisel suç” kapsamında kaldığı, bu nedenle soruşturma yapma yetkisinin Ankara’da olduğu gerekçesiyle dosyayı yetkisizlik kararı vererek Ankara Başsavcılığına gönderdi. Balcı’nın şüpheli sıfatıyla ifadesini alan Ankara Başsavcılığı da M.Ç’nin sunduğu yazışmalara karşın dosyayı takipsizlik kararı vererek kapattı.

‘TEHDİT DEĞİL, ÖMÜR BOYU SÜRECEK MESAJI’

Takipsizlik kararında, Balcı’nın M.Ç’ye gönderdiği “mezarda biter” şeklindeki sözlerinin “ilişkilerinin bir ömür boyu süreceği anlamına geldiği” öne sürüldü.

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Müşteki tarafından dosyaya sunulan ve şüpheliye isnat ettiği suçların delili olduğunu beyan ettiği, WhatsApp yazışmaları çıktısı incelendiğinde; müşteki ile şüpheli arasında özel arkadaşlık mahiyetinde ilişki olduğunun, aralarında dini nikah yaptıklarının, bu ilişki kapsamında şüpheli ile müşteki arasında cinsel içerikli konuşmalar gerçekleştiğinin, müşteki her ne kadar ilişkisini sonlandırmak istemesi nedeniyle şüphelinin kendisini tehdit ettiğini iddia etmiş ise de WhatsApp yazışmaları incelendiğinde, şüphelinin müştekiye ilişkilerinin bir ömür boyu süreceği anlamına gelecek şekilde "mezarda biter" içerikli mesaj gönderdiğinin, kendi adının yazdığı bir adet silah fotoğrafı gönderdiğinin ancak fotoğraf öncesi ve sonrasında tehdit içerikli herhangi bir mesaj yazmadığının, müştekinin tüm bu mesajları normal şekilde karşılayarak şüpheli ile aylar boyunca ilişkisini sürdürerek, yazışmaya devam ettiğinin, şüpheli ile müşteki arasında para alışverişi olduğunun ancak yazışmalar incelendiğinde bu alışverişin herhangi bir ısrarlı takip, cinsel taciz, kadına karşı tehdit ve benzeri suçların unsuru kapsamında gerçekleşmediğinin, ilişkilerinde oluşmuş samimiyet kapsamında gönderilmiş paralar olduğunun anlaşıldığı…”