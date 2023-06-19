Antalya'ya gelen uçakta bomba ihbarı! Yolcular tahliye edildi

Aeroflot'a ait Kazan-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Uçakta yapılan aramada bomba bulunmadı.

Antalya'ya gelen uçakta bomba ihbarı! Yolcular tahliye edildi

Aeroflot'a ait Kazan-Antalya seferini gerçekleştiren yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı.

AirportHaber'in edindiği bilgiye göre; Rusya'ya bağlı ve Volga Federal Bölgesi'nin sınırları içerisinde yer alan Tataristan'ın başkenti Kazan'dan havalanan Aeroflot uçağına bomba ihbarı yapıldı. Antalya Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcular kontrollü bir şekilde tahliye edildi. 

Emniyet güçlerinin arama yaptığı uçakta herhangi bir şey bulunmazken, arama nedeniyle uçuş trafiğinde kısa süreli aksama yaşandığı öğrenildi.

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