Tiyatrocu Orhan Aydın: Kızımı almadan buradan gitmem

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem 10 ilde büyük bir yıkıma uğradı. Tiyatrocu Orhan Aydın'ın depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da bulunan kızı Eylem Şafak Aydın enkaz altında kaldı. Aydın Halk TV'de Şule Aydın ve Barış Pehlivan'ın yayınına katılarak yaşadıklarını anlattı.

Aydın Adana üzerinden Hatay'a gelmeyi planladığını, ancak kardan dolayı yollar kapalı olduğundan karayolu üzerinden yola çıkamadığını, uçaklarda da yer olmadığı için ancak dün yola çıkabildiğini anlattı.

Adana Havalimanı'ndan Hatay'a 9 saatte gelebildiğini anlatan Aydın, yardımlar konusunda da "Yalvarıyoruz yine yok, gerginleşiyoruz yine yok, dostları araya sokuyoruz yine yok. Çünkü AFAD kendisi afet durumunda, benim gördüğüm odur! Asıl kurtarılması gereken AFAD organizasyonu, bir organizasyon yok. Kentte kriz masası var deniyor, bir kriz masası yok" dedi.

Aydın, kızının canlı olduğunun bilindiğini, en son gündüz saatlerinde enkazdan ses alındığını söyledi. Çaresizlik hissettiğini söyleyen Aydın, "Ben 50 yıldır bu ülkeye sanat üretiyorum, ben kızımı almadan buradan gitmem. Eylem yaparım, gerekirse valiliğe yalnız başıma yürürüm!" diye konuştu.